Пирог из яблок Сказка — рецепт, как торт с кремом

Самый яблочный пирог "Сказка" — как торт с кремом
Самый яблочный пирог Сказка — это сочетание нежного теста, сочных яблок и гармоничного аромата. Благодаря мягкой структуре он похож на торт с кремом, но готовится гораздо проще.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яблоки — 500 г (4 шт.);
- сок 1 лимона и цедра — по желанию;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 200 г;
- мука — 130 г;
- сливочное масло растопленное — 25 г;
- сливки (или сметана) — 25 г;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
Очистить яблоки, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить цедру и перемешать.
Взбить яйца со щепоткой соли до пены, постепенно всыпать сахар и взбивать до светлой пышной массы. Просеять муку, аккуратно вмешать ее миксером до однородности. Добавить растопленное сливочное масло, сливки и еще раз перемешать.
Форму застелить пергаментом. Соединить яблоки с тестом, выложить в форму. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут. Готовую выпечку по желанию посыпать сахарной пудрой.
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