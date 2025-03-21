Пирог из яблок Сказка — рецепт, как торт с кремом

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Самый яблочный пирог Сказка — это сочетание нежного теста, сочных яблок и гармоничного аромата. Благодаря мягкой структуре он похож на торт с кремом, но готовится гораздо проще.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яблоки — 500 г (4 шт.);

сок 1 лимона и цедра — по желанию;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

мука — 130 г;

сливочное масло растопленное — 25 г;

сливки (или сметана) — 25 г;

сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления

Очистить яблоки, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить цедру и перемешать.

Кусочки яблок. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца со щепоткой соли до пены, постепенно всыпать сахар и взбивать до светлой пышной массы. Просеять муку, аккуратно вмешать ее миксером до однородности. Добавить растопленное сливочное масло, сливки и еще раз перемешать.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелить пергаментом. Соединить яблоки с тестом, выложить в форму. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут. Готовую выпечку по желанию посыпать сахарной пудрой.



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