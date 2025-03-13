Торт Юлія — найсмачніший торт 90-х без духовки та дорогих вершків

Шоколадний торт Юлія — без духовки та дорогих вершків
Домашній торт із простих продуктів, який у 90-х був справжнім хітом. Ніякої духовки, мінімум витрат і зусиль, а результат — ніжний, шоколадний десерт із насиченим смаком, що тане в роті.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- ваніль — на смак;
- цукор — 120 г;
- олія — 80 г;
- молоко — 200 г;
- борошно — 200 г;
- какао — 20 г;
- розпушувач — 15 г.
Для крему:
- йогурт або молоко — 375 г;
- цукор — 4 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- какао — 20 г;
- чорний шоколад — 80 г;
- вершкове масло — 40 г.
Для глазурі:
- чорний шоколад — 80 г;
- вершкове масло — 1 ч. л.;
- молоко — 50 г.
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном змішати йогурт, цукор, крохмаль і какао, поставити на вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Наприкінці додати шматочки чорного шоколаду та вершкове масло, перемішати до однорідності, зняти з вогню. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Яйце збити віничком із сіллю, ваніллю та цукром, влити олію та молоко, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити однорідне тісто. Розділити на дві рівні частини.
Сковорідку діаметром 26 або 28 см змастити вершковим маслом, влити половину тіста, накрити кришкою і випікати 12–15 хвилин до сухої шпажки. Так само спекти другий корж. Охолоджені коржі обрізати, залишки подрібнити в крихту для прикрашання.
Крем добре збити міксером. На перший корж нанести крем, накрити другим, змастити увесь торт, включаючи боки. Боки обсипати крихтою.
Для глазурі змішати шоколад, вершкове масло та молоко, розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, перемішати до однорідності.
Полити верх торта глазур’ю, ложкою намалювати спіральний візерунок. Відправити у холодильник на кілька годин, щоб десерт настоявся.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів
Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за "Тирамісу" та смачніший за "Медовик".
Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випікання.
Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хвилин — підійде тим, хто на дієті.
Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.
Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.
Читайте Новини.LIVE!