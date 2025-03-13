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Шоколадний торт Юлія — без духовки та дорогих вершків

13 березня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Юлія — найсмачніший торт 90-х без духовки та дорогих вершків
Торт "Юлія". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Домашній торт із простих продуктів, який у 90-х був справжнім хітом. Ніякої духовки, мінімум витрат і зусиль, а результат — ніжний, шоколадний десерт із насиченим смаком, що тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ваніль — на смак;
  • цукор — 120 г;
  • олія — 80 г;
  • молоко — 200 г;
  • борошно — 200 г;
  • какао — 20 г;
  • розпушувач — 15 г.

Для крему:

  • йогурт або молоко — 375 г;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • какао — 20 г;
  • чорний шоколад — 80 г;
  • вершкове масло — 40 г.

Для глазурі:

  • чорний шоколад — 80 г;
  • вершкове масло — 1 ч. л.;
  • молоко — 50 г.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати йогурт, цукор, крохмаль і какао, поставити на вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Наприкінці додати шматочки чорного шоколаду та вершкове масло, перемішати до однорідності, зняти з вогню. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

смачний шоколадний торт на кефірі
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яйце збити віничком із сіллю, ваніллю та цукром, влити олію та молоко, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити однорідне тісто. Розділити на дві рівні частини.

швидкий шоколадний торт на кефірі
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку діаметром 26 або 28 см змастити вершковим маслом, влити половину тіста, накрити кришкою і випікати 12–15 хвилин до сухої шпажки. Так само спекти другий корж. Охолоджені коржі обрізати, залишки подрібнити в крихту для прикрашання.

не дорогий шоколадний торт на кефірі
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Крем добре збити міксером. На перший корж нанести крем, накрити другим, змастити увесь торт, включаючи боки. Боки обсипати крихтою.

шоколадний торт на кефірі
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі змішати шоколад, вершкове масло та молоко, розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, перемішати до однорідності.

шоколадний торт
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Полити верх торта глазур’ю, ложкою намалювати спіральний візерунок. Відправити у холодильник на кілька годин, щоб десерт настоявся.

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