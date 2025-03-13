Торт Юлия — самый вкусный торт 90-х без духовки и дорогих сливок

Шоколадный Торт Юлия — без духовки и дорогих сливок
Домашний торт из простых продуктов, который в 90-х был настоящим хитом. Никакой духовки, минимум затрат и усилий, а результат — нежный, шоколадный десерт с насыщенным вкусом, который тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- ваниль — по вкусу;
- сахар — 120 г;
- масло — 80 г;
- молоко — 200 г;
- мука — 200 г;
- какао — 20 г;
- разрыхлитель — 15 г.
Для крема:
- йогурт или молоко — 375 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- какао — 20 г;
- черный шоколад — 80 г;
- сливочное масло — 40 г.
Для глазури:
- черный шоколад — 80 г;
- сливочное масло — 1 ч. л;
- молоко — 50 г.
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном смешать йогурт, сахар, крахмал и какао, поставить на огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить кусочки черного шоколада и сливочное масло, перемешать до однородности, снять с огня. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Яйцо взбить венчиком с солью, ванилью и сахаром, влить масло и молоко, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить однородное тесто. Разделить на 2 равные части.
Сковородку диаметром 26 или 28 см смазать сливочным маслом, влить половину теста, накрыть крышкой и выпекать 12-15 минут до сухой шпажки. Так же испечь второй корж. Охлажденные коржи обрезать, остатки измельчить в крошку для украшения.
Крем хорошо взбить миксером. На первый корж нанести крем, накрыть вторым, смазать весь торт, включая бока. Бока обсыпать крошкой.
Для глазури смешать шоколад, сливочное масло и молоко, растопить на водяной бане или в микроволновке, перемешать до однородности.
Полить верх торта глазурью, ложкой нарисовать спиральный узор. Отправить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт настоялся.
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