Торт Юлия — самый вкусный торт 90-х без духовки и дорогих сливок

Торт "Юлия". Фото: gospodynka.com.ua

Домашний торт из простых продуктов, который в 90-х был настоящим хитом. Никакой духовки, минимум затрат и усилий, а результат — нежный, шоколадный десерт с насыщенным вкусом, который тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — по вкусу;

сахар — 120 г;

масло — 80 г;

молоко — 200 г;

мука — 200 г;

какао — 20 г;

разрыхлитель — 15 г.

Для крема:

йогурт или молоко — 375 г;

сахар — 4 ст. л.;

кукурузный крахмал — 40 г;

какао — 20 г;

черный шоколад — 80 г;

сливочное масло — 40 г.

Для глазури:

черный шоколад — 80 г;

сливочное масло — 1 ч. л;

молоко — 50 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать йогурт, сахар, крахмал и какао, поставить на огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить кусочки черного шоколада и сливочное масло, перемешать до однородности, снять с огня. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яйцо взбить венчиком с солью, ванилью и сахаром, влить масло и молоко, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить однородное тесто. Разделить на 2 равные части.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку диаметром 26 или 28 см смазать сливочным маслом, влить половину теста, накрыть крышкой и выпекать 12-15 минут до сухой шпажки. Так же испечь второй корж. Охлажденные коржи обрезать, остатки измельчить в крошку для украшения.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Крем хорошо взбить миксером. На первый корж нанести крем, накрыть вторым, смазать весь торт, включая бока. Бока обсыпать крошкой.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури смешать шоколад, сливочное масло и молоко, растопить на водяной бане или в микроволновке, перемешать до однородности.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Полить верх торта глазурью, ложкой нарисовать спиральный узор. Отправить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт настоялся.



Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.