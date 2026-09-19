Квашені помідори в томатно-часниковій заливці: ароматна заготівля на зиму

Помідори та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Для рецепта знадобляться два види помідорів: щільні плоди для банки та стиглі томати для заливки. Особливість способу в тому, що всередину кожного помідора додається трохи цукру, а заливка має бути достатньо солоною. Після приблизно 40 днів у холодному місці помідори стають чудовим доповненням до картоплі, борщу чи м’ясних страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори для банки — близько 2 кг.;

помідори для заливання — близько 2 кг.;

часник — 1 велика головка;

цукор — по ½ ч. л. на кожен помідор.

Для 1 л томатної заливки:

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Щільні помідори вимити, у кожному зробити невеликий конусоподібний отвір і насипати всередину по ½ чайної ложки цукру. Щільно скласти плоди в добре ошпарену окропом банку. Стиглі помідори нарізати, пропустити через м’ясорубку разом із часником. На кожен літр отриманої заливки додати 2 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Добре перемішати й залити помідори до самого горлечка. Банку накрити кришкою, не закручуючи щільно, поставити на тарілку та перенести в холодильник або холодний погріб. Залишити приблизно на 40 днів для квашення. Готові помідори подавати до картоплі та м’ясних страв, а томатну заливку використовувати як основу для соусу або додавати до борщу.

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