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Головна Смак Найкраща заготовка на зиму з 4 кг помідорів: рецепт квашення

Найкраща заготовка на зиму з 4 кг помідорів: рецепт квашення

Ua ru
19 вересня 2026 13:44
Квашені помідори в томатно-часниковій заливці: ароматна заготівля на зиму
Помідори та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Для рецепта знадобляться два види помідорів: щільні плоди для банки та стиглі томати для заливки. Особливість способу в тому, що всередину кожного помідора додається трохи цукру, а заливка має бути достатньо солоною. Після приблизно 40 днів у холодному місці помідори стають чудовим доповненням до картоплі, борщу чи м’ясних страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори для банки — близько 2 кг.;
  • помідори для заливання — близько 2 кг.;
  • часник — 1 велика головка;
  • цукор — по ½ ч. л. на кожен помідор.

Для 1 л томатної заливки:

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.
рецепт квашених помідорів
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Щільні помідори вимити, у кожному зробити невеликий конусоподібний отвір і насипати всередину по ½ чайної ложки цукру.
  2. Щільно скласти плоди в добре ошпарену окропом банку.
  3. Стиглі помідори нарізати, пропустити через м’ясорубку разом із часником.
  4. На кожен літр отриманої заливки додати 2 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Добре перемішати й залити помідори до самого горлечка.
  5. Банку накрити кришкою, не закручуючи щільно, поставити на тарілку та перенести в холодильник або холодний погріб.
  6. Залишити приблизно на 40 днів для квашення.
  7. Готові помідори подавати до картоплі та м’ясних страв, а томатну заливку використовувати як основу для соусу або додавати до борщу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

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рецепт квашені помідори заготівля на зиму ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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