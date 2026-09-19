Квашені помідори в томатно-часниковій заливці: ароматна заготівля на зиму

Найкраща заготовка на зиму з 4 кг помідорів: рецепт квашення
Для рецепта знадобляться два види помідорів: щільні плоди для банки та стиглі томати для заливки. Особливість способу в тому, що всередину кожного помідора додається трохи цукру, а заливка має бути достатньо солоною. Після приблизно 40 днів у холодному місці помідори стають чудовим доповненням до картоплі, борщу чи м’ясних страв.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори для банки — близько 2 кг.;
- помідори для заливання — близько 2 кг.;
- часник — 1 велика головка;
- цукор — по ½ ч. л. на кожен помідор.
Для 1 л томатної заливки:
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Щільні помідори вимити, у кожному зробити невеликий конусоподібний отвір і насипати всередину по ½ чайної ложки цукру.
- Щільно скласти плоди в добре ошпарену окропом банку.
- Стиглі помідори нарізати, пропустити через м’ясорубку разом із часником.
- На кожен літр отриманої заливки додати 2 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Добре перемішати й залити помідори до самого горлечка.
- Банку накрити кришкою, не закручуючи щільно, поставити на тарілку та перенести в холодильник або холодний погріб.
- Залишити приблизно на 40 днів для квашення.
- Готові помідори подавати до картоплі та м’ясних страв, а томатну заливку використовувати як основу для соусу або додавати до борщу.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.