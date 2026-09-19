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Главная Вкус Лучшая заготовка на зиму из 4 кг помидоров: рецепт квашения

Лучшая заготовка на зиму из 4 кг помидоров: рецепт квашения

Ua ru
19 сентября 2026 13:44
Квашеные помидоры в томатно-чесночной заправке: ароматная заготовка на зиму
Помидоры и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Для этого рецепта понадобятся два вида помидоров: плотные плоды для банки и спелые томаты для заливки. Особенность этого способа заключается в том, что внутрь каждого помидора добавляется немного сахара, а заливка должна быть достаточно соленой. Примерно через 40 дней хранения в прохладном месте помидоры становятся прекрасным дополнением к картофелю, борщу или мясным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры для банки — около 2 кг;
  • помидоры для заливки — около 2 кг;
  • чеснок — 1 большая головка;
  • сахар — по ½ ч. л. на каждый помидор.

Для 1 л томатной заливки:

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.
рецепт квашених помідорів
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Плотные помидоры вымыть, в каждом сделать небольшое конусообразное отверстие и насыпать внутрь по ½ чайной ложки сахара.
  2. Плотно уложить плоды в банку, хорошо ошпаренную кипятком.
  3. Спелые помидоры нарезать, пропустить через мясорубку вместе с чесноком.
  4. На каждый литр полученной заливки добавить 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Хорошо перемешать и залить помидоры до самого горлышка.
  5. Банку накрыть крышкой, не закручивая плотно, поставить на тарелку и перенести в холодильник или холодный погреб.
  6. Оставить примерно на 40 дней для квашения.
  7. Готовые помидоры подавать к картофелю и мясным блюдам, а томатную заливку использовать в качестве основы для соуса или добавлять в борщ.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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