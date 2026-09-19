Квашеные помидоры в томатно-чесночной заправке: ароматная заготовка на зиму

Помидоры и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Для этого рецепта понадобятся два вида помидоров: плотные плоды для банки и спелые томаты для заливки. Особенность этого способа заключается в том, что внутрь каждого помидора добавляется немного сахара, а заливка должна быть достаточно соленой. Примерно через 40 дней хранения в прохладном месте помидоры становятся прекрасным дополнением к картофелю, борщу или мясным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры для банки — около 2 кг;

помидоры для заливки — около 2 кг;

чеснок — 1 большая головка;

сахар — по ½ ч. л. на каждый помидор.

Для 1 л томатной заливки:

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Плотные помидоры вымыть, в каждом сделать небольшое конусообразное отверстие и насыпать внутрь по ½ чайной ложки сахара. Плотно уложить плоды в банку, хорошо ошпаренную кипятком. Спелые помидоры нарезать, пропустить через мясорубку вместе с чесноком. На каждый литр полученной заливки добавить 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Хорошо перемешать и залить помидоры до самого горлышка. Банку накрыть крышкой, не закручивая плотно, поставить на тарелку и перенести в холодильник или холодный погреб. Оставить примерно на 40 дней для квашения. Готовые помидоры подавать к картофелю и мясным блюдам, а томатную заливку использовать в качестве основы для соуса или добавлять в борщ.

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