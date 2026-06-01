Найкращий спосіб заготівлі зелені на зиму: зберігається всю зиму

Найкращий спосіб заготівлі зелені на зиму: зберігається всю зиму

Дата публікації: 1 червня 2026 01:04
Найкращий спосіб заготівлі зелені на зиму: зберігається всю зиму
Зелень в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб заготівлі зелені дозволяє зберегти кріп ароматним і свіжим на довгий час без заморозки чи складної консервації. Усього кілька простих кроків — і у вас завжди під рукою готова приправа до будь-яких страв. Взимку така баночка стає справжньою знахідкою на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кріп молодий — 300 г;
  • сіль крупна — 60 г.
рецепт заготівлі зелені на зиму
Кріп в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кріп добре промити та ретельно обсушити, щоб не залишилося зайвої вологи.
  2. Використовувати краще тільки молоду та ніжну зелень без грубих стебел.
  3. Дрібно нарізати й перекласти у велику миску.
  4. Додати сіль у пропорції приблизно 1 до 5 і добре перемішати.
  5. Потім ще злегка перетерти руками, щоб кріп пустив аромат і зменшився в об’ємі.
  6. Щільно утрамбувати масу в чисту баночку, закрити кришкою та зберігати в холодильнику або прохолодному місці. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
