Найкращий спосіб заготівлі зелені на зиму: зберігається всю зиму

Зелень в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб заготівлі зелені дозволяє зберегти кріп ароматним і свіжим на довгий час без заморозки чи складної консервації. Усього кілька простих кроків — і у вас завжди під рукою готова приправа до будь-яких страв. Взимку така баночка стає справжньою знахідкою на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кріп молодий — 300 г;

сіль крупна — 60 г.

Кріп в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кріп добре промити та ретельно обсушити, щоб не залишилося зайвої вологи. Використовувати краще тільки молоду та ніжну зелень без грубих стебел. Дрібно нарізати й перекласти у велику миску. Додати сіль у пропорції приблизно 1 до 5 і добре перемішати. Потім ще злегка перетерти руками, щоб кріп пустив аромат і зменшився в об’ємі. Щільно утрамбувати масу в чисту баночку, закрити кришкою та зберігати в холодильнику або прохолодному місці.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".