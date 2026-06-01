Самый лучший способ заготовки зелени на зиму: хранится всю зиму

Зелень в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ заготовки зелени позволяет сохранить укроп ароматным и свежим на долгое время без заморозки или сложной консервации. Всего несколько простых шагов — и у вас всегда под рукой готовая приправа к любым блюдам. Зимой такая баночка становится настоящей находкой на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

укроп молодой — 300 г;

соль крупная — 60 г.

Укроп в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Укроп хорошо промыть и тщательно обсушить, чтобы не осталось лишней влаги. Использовать лучше только молодую и нежную зелень без грубых стеблей. Мелко нарезать и переложить в большую миску. Добавить соль в пропорции примерно 1 к 5 и хорошо перемешать. Затем еще слегка перетереть руками, чтобы укроп пустил аромат и уменьшился в объеме. Плотно утрамбовать массу в чистую баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике или прохладном месте.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".