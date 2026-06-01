Самый лучший способ заготовки зелени на зиму: хранится всю зиму
Дата публикации 1 июня 2026 01:04
Зелень в банке. Фото: gospodynka.com.ua
Этот способ заготовки зелени позволяет сохранить укроп ароматным и свежим на долгое время без заморозки или сложной консервации. Всего несколько простых шагов — и у вас всегда под рукой готовая приправа к любым блюдам. Зимой такая баночка становится настоящей находкой на кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп молодой — 300 г;
- соль крупная — 60 г.
Способ приготовления
- Укроп хорошо промыть и тщательно обсушить, чтобы не осталось лишней влаги.
- Использовать лучше только молодую и нежную зелень без грубых стеблей.
- Мелко нарезать и переложить в большую миску.
- Добавить соль в пропорции примерно 1 к 5 и хорошо перемешать.
- Затем еще слегка перетереть руками, чтобы укроп пустил аромат и уменьшился в объеме.
- Плотно утрамбовать массу в чистую баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике или прохладном месте.
