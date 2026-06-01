Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Самый лучший способ заготовки зелени на зиму: хранится всю зиму

Самый лучший способ заготовки зелени на зиму: хранится всю зиму

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 01:04
Самый лучший способ заготовки зелени на зиму: хранится всю зиму
Зелень в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ заготовки зелени позволяет сохранить укроп ароматным и свежим на долгое время без заморозки или сложной консервации. Всего несколько простых шагов — и у вас всегда под рукой готовая приправа к любым блюдам. Зимой такая баночка становится настоящей находкой на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • укроп молодой — 300 г;
  • соль крупная — 60 г.
рецепт заготівлі зелені на зиму
Укроп в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Укроп хорошо промыть и тщательно обсушить, чтобы не осталось лишней влаги.
  2. Использовать лучше только молодую и нежную зелень без грубых стеблей.
  3. Мелко нарезать и переложить в большую миску.
  4. Добавить соль в пропорции примерно 1 к 5 и хорошо перемешать.
  5. Затем еще слегка перетереть руками, чтобы укроп пустил аромат и уменьшился в объеме.
  6. Плотно утрамбовать массу в чистую баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике или прохладном месте.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

укроп рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации