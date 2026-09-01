Овочева приправа на зиму: універсальна добавка до м’яса і борщу

Овочева приправа. Фото: smachnenke.com.ua

Насичений овочевий смак і легка гострота роблять цю заготовку універсальною. Приправа добре зберігається, а взимку достатньо відкрити баночку, щоб швидко доповнити будь-яку домашню страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

болгарський перець — 1,5 кг;

морква — 300 г;

часник — 120 г;

гострий перець — до смаку;

соняшникова олія — 250 мл;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1,5 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

мелений чорний перець — до смаку.

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори та солодкий перець нарізати й пропустити через м’ясорубку. Моркву натерти, часник і гострий перець подрібнити окремо. Томатно-перцеву масу довести до кипіння та варити 15 хвилин. Додати моркву й болгарський перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин на слабкому вогні. Додати часник і гострий перець, після чого варити ще 20–25 хвилин, періодично помішуючи. Коли овочі стануть м’якими, а зайва рідина випарується, додати сіль, цукор, перець, олію та оцет. Перемішати й проварити ще 10 хвилин. Гарячу приправу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати заготовку в темному прохолодному місці. Після відкривання банку тримати в холодильнику.

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