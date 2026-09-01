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Головна Смак Найсмачніша овочева приправа на зиму: до м’яса, макаронів і борщу

Найсмачніша овочева приправа на зиму: до м’яса, макаронів і борщу

Ua ru
1 вересня 2026 22:04
Овочева приправа на зиму: універсальна добавка до м’яса і борщу
Овочева приправа. Фото: smachnenke.com.ua

Насичений овочевий смак і легка гострота роблять цю заготовку універсальною. Приправа добре зберігається, а взимку достатньо відкрити баночку, щоб швидко доповнити будь-яку домашню страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • болгарський перець — 1,5 кг;
  • морква — 300 г;
  • часник — 120 г;
  • гострий перець — до смаку;
  • соняшникова олія — 250 мл;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • мелений чорний перець — до смаку.
рецепт приправи з овочей на зиму
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори та солодкий перець нарізати й пропустити через м’ясорубку.
  2. Моркву натерти, часник і гострий перець подрібнити окремо.
  3. Томатно-перцеву масу довести до кипіння та варити 15 хвилин.
  4. Додати моркву й болгарський перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин на слабкому вогні.
  5. Додати часник і гострий перець, після чого варити ще 20–25 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Коли овочі стануть м’якими, а зайва рідина випарується, додати сіль, цукор, перець, олію та оцет. Перемішати й проварити ще 10 хвилин.
  7. Гарячу приправу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
  8. Зберігати заготовку в темному прохолодному місці. Після відкривання банку тримати в холодильнику.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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