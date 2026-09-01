Овочева приправа на зиму: універсальна добавка до м’яса і борщу

Найсмачніша овочева приправа на зиму: до м’яса, макаронів і борщу
Ua ru
1 вересня 2026 22:04
Овочева приправа. Фото: smachnenke.com.ua
Насичений овочевий смак і легка гострота роблять цю заготовку універсальною. Приправа добре зберігається, а взимку достатньо відкрити баночку, щоб швидко доповнити будь-яку домашню страву.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- болгарський перець — 1,5 кг;
- морква — 300 г;
- часник — 120 г;
- гострий перець — до смаку;
- соняшникова олія — 250 мл;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- мелений чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Помідори та солодкий перець нарізати й пропустити через м’ясорубку.
- Моркву натерти, часник і гострий перець подрібнити окремо.
- Томатно-перцеву масу довести до кипіння та варити 15 хвилин.
- Додати моркву й болгарський перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин на слабкому вогні.
- Додати часник і гострий перець, після чого варити ще 20–25 хвилин, періодично помішуючи.
- Коли овочі стануть м’якими, а зайва рідина випарується, додати сіль, цукор, перець, олію та оцет. Перемішати й проварити ще 10 хвилин.
- Гарячу приправу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
- Зберігати заготовку в темному прохолодному місці. Після відкривання банку тримати в холодильнику.
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