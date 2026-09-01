Овощная приправа на зиму: универсальная добавка к мясу и борщу

Овощная приправа. Фото: smachnenke.com.ua

Насыщенный овощной вкус и легкая острота делают эту заготовку универсальной. Приправа хорошо хранится, а зимой достаточно открыть баночку, чтобы быстро дополнить любое домашнее блюдо.

Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

болгарский перец — 1,5 кг;

морковь — 300 г;

чеснок — 120 г;

острый перец — по вкусу;

подсолнечное масло — 250 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1,5 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры и сладкий перец нарезать и пропустить через мясорубку. Морковь натереть, чеснок и острый перец измельчить отдельно. Томатно-перцевую массу довести до кипения и варить 15 минут. Добавить морковь и болгарский перец, перемешать и готовить ещё 15 минут на слабом огне. Добавить чеснок и острый перец, после чего варить ещё 20–25 минут, периодически помешивая. Когда овощи станут мягкими, а лишняя жидкость выпарится, добавить соль, сахар, перец, растительное масло и уксус. Перемешать и проварить ещё 10 минут. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить заготовку в тёмном прохладном месте. После открытия банку хранить в холодильнике.

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