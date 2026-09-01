Овощная приправа на зиму: универсальная добавка к мясу и борщу

Самая вкусная овощная приправа на зиму: к мясу, макаронам и борщу
Ua ru
1 сентября 2026 22:04
Овощная приправа. Фото: smachnenke.com.ua
Насыщенный овощной вкус и легкая острота делают эту заготовку универсальной. Приправа хорошо хранится, а зимой достаточно открыть баночку, чтобы быстро дополнить любое домашнее блюдо.
Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- болгарский перец — 1,5 кг;
- морковь — 300 г;
- чеснок — 120 г;
- острый перец — по вкусу;
- подсолнечное масло — 250 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1,5 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Помидоры и сладкий перец нарезать и пропустить через мясорубку.
- Морковь натереть, чеснок и острый перец измельчить отдельно.
- Томатно-перцевую массу довести до кипения и варить 15 минут.
- Добавить морковь и болгарский перец, перемешать и готовить ещё 15 минут на слабом огне.
- Добавить чеснок и острый перец, после чего варить ещё 20–25 минут, периодически помешивая.
- Когда овощи станут мягкими, а лишняя жидкость выпарится, добавить соль, сахар, перец, растительное масло и уксус. Перемешать и проварить ещё 10 минут.
- Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить заготовку в тёмном прохладном месте. После открытия банку хранить в холодильнике.
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