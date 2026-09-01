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Главная Вкус Самая вкусная овощная приправа на зиму: к мясу, макаронам и борщу

Самая вкусная овощная приправа на зиму: к мясу, макаронам и борщу

Ua ru
1 сентября 2026 22:04
Овощная приправа на зиму: универсальная добавка к мясу и борщу
Овощная приправа. Фото: smachnenke.com.ua

Насыщенный овощной вкус и легкая острота делают эту заготовку универсальной. Приправа хорошо хранится, а зимой достаточно открыть баночку, чтобы быстро дополнить любое домашнее блюдо.

Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • болгарский перец — 1,5 кг;
  • морковь — 300 г;
  • чеснок — 120 г;
  • острый перец — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 250 мл;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.
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Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры и сладкий перец нарезать и пропустить через мясорубку.
  2. Морковь натереть, чеснок и острый перец измельчить отдельно.
  3. Томатно-перцевую массу довести до кипения и варить 15 минут.
  4. Добавить морковь и болгарский перец, перемешать и готовить ещё 15 минут на слабом огне.
  5. Добавить чеснок и острый перец, после чего варить ещё 20–25 минут, периодически помешивая.
  6. Когда овощи станут мягкими, а лишняя жидкость выпарится, добавить соль, сахар, перец, растительное масло и уксус. Перемешать и проварить ещё 10 минут.
  7. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  8. Хранить заготовку в тёмном прохладном месте. После открытия банку хранить в холодильнике.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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