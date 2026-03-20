Намазка на хліб, яку люблять і хвалять всі: для бутербродів на Великдень 2026

Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидко приготувати щось смачне і святкове, ця намазка стане справжньою знахідкою. Вона поєднує ніжність яєць, насичений смак сардини та легкий аромат копченого сиру. Готується за кілька хвилин, але виглядає дуже апетитно на столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

сир копчений — 200 г;

сардина в олії — 240 г;

петрушка — 10 г;

часник — 3 зубчики;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком;

багет — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

зелень — для подачі.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця і сир натерти, сардину розім’яти виделкою та додати до суміші. Додати подрібнену петрушку, часник, майонез, сіль і перець, добре перемішати. Багет нарізати і підсушити на сухій сковороді до рум’яності, за бажанням натерти часником. Намазати начинку на хліб, зверху додати шматочки огірка і прикрасити зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.