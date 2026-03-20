Будерброди на Великодень: намазка на хліб, яку люблять всі

Будерброди на Великодень: намазка на хліб, яку люблять всі

Дата публікації: 20 березня 2026 01:04
Намазка на хліб, яку люблять і хвалять всі: для бутербродів на Великдень 2026
Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидко приготувати щось смачне і святкове, ця намазка стане справжньою знахідкою. Вона поєднує ніжність яєць, насичений смак сардини та легкий аромат копченого сиру. Готується за кілька хвилин, але виглядає дуже апетитно на столі. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • сир копчений — 200 г;
  • сардина в олії — 240 г;
  • петрушка — 10 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • багет — 1 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • зелень — для подачі.
рецепт намазки на хліб
Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця і сир натерти, сардину розім’яти виделкою та додати до суміші. 
  2. Додати подрібнену петрушку, часник, майонез, сіль і перець, добре перемішати.
  3. Багет нарізати і підсушити на сухій сковороді до рум’яності, за бажанням натерти часником. 
  4. Намазати начинку на хліб, зверху додати шматочки огірка і прикрасити зеленню.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
