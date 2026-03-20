Україна
Бутерброды на Пасху: намазка на хлеб, которую любят все

Бутерброды на Пасху: намазка на хлеб, которую любят все

Дата публикации 20 марта 2026 01:04
Намазка на хлеб, которую любят и хвалят все: для бутербродов на Пасху 2026
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и праздничное, эта намазка станет настоящей находкой. Она сочетает нежность яиц, насыщенный вкус сардины и легкий аромат копченого сыра. Готовится за несколько минут, но выглядит очень аппетитно на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 3 шт.;
  • сыр копченый — 200 г;
  • сардина в масле — 240 г;
  • петрушка — 10 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • багет — 1 шт.;
  • огурец — 1 шт;
  • зелень — для подачи.
рецепт намазки на хліб
Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца и сыр натереть, сардину размять вилкой и добавить к смеси.
  2. Добавить измельченную петрушку, чеснок, майонез, соль и перец, хорошо перемешать.
  3. Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде до румяности, по желанию натереть чесноком.
  4. Намазать начинку на хлеб, сверху добавить кусочки огурца и украсить зеленью.

Пасха бутерброд рецепт хлеб пасхальная корзина
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

