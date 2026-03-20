Намазка на хлеб, которую любят и хвалят все: для бутербродов на Пасху 2026

Бутерброды на Пасху: намазка на хлеб, которую любят все
Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 01:04
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и праздничное, эта намазка станет настоящей находкой. Она сочетает нежность яиц, насыщенный вкус сардины и легкий аромат копченого сыра. Готовится за несколько минут, но выглядит очень аппетитно на столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр копченый — 200 г;
- сардина в масле — 240 г;
- петрушка — 10 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- багет — 1 шт.;
- огурец — 1 шт;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Яйца и сыр натереть, сардину размять вилкой и добавить к смеси.
- Добавить измельченную петрушку, чеснок, майонез, соль и перец, хорошо перемешать.
- Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде до румяности, по желанию натереть чесноком.
- Намазать начинку на хлеб, сверху добавить кусочки огурца и украсить зеленью.
Читайте Новини.LIVE!
