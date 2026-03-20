Намазка на хлеб, которую любят и хвалят все: для бутербродов на Пасху 2026

Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и праздничное, эта намазка станет настоящей находкой. Она сочетает нежность яиц, насыщенный вкус сардины и легкий аромат копченого сыра. Готовится за несколько минут, но выглядит очень аппетитно на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца вареные — 3 шт.;

сыр копченый — 200 г;

сардина в масле — 240 г;

петрушка — 10 г;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

багет — 1 шт.;

огурец — 1 шт;

зелень — для подачи.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца и сыр натереть, сардину размять вилкой и добавить к смеси. Добавить измельченную петрушку, чеснок, майонез, соль и перец, хорошо перемешать. Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде до румяности, по желанию натереть чесноком. Намазать начинку на хлеб, сверху добавить кусочки огурца и украсить зеленью.

