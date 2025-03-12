Наполеон від невістки — секретний фрукт, який змінив смак торта

Наполеон "від невістки" — цей фрукт змінив смак на ресторанний
Класичний "Наполеон" у новому виконанні. Завдяки карамелізованим яблукам цей торт отримав особливий смак, який нагадує десерти з найкращих ресторанів. М’які коржі, ніжний крем і фруктова кислинка роблять його справжньою родзинкою святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сметана (20%) — 200 г;
- жовтки — 2 шт.;
- оцет — 1 ст. л.;
- борошно — 800 г;
- маргарин холодний — 500 г (2 упаковки).
Для начинки:
- очищені яблука (тверді й кислі) — 700 г;
- вода — 400 мл;
- цукор — 100 г.
Для крему:
- холодне молоко — 100 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 100 г;
- цукор — 350 г;
- яйця — 4 шт.;
- ваніль — 2 ч. л.;
- молоко — 650 мл;
- вершкове масло — 40 г;
- жирні охолоджені вершки — 250 мл;
- цукрова пудра — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Сметану змішати із жовтками та оцтом. У велику миску просіяти борошно, холодний маргарин натерти на терці й перетерти руками до стану крихти. Додати сметанну масу, замісити м’яке тісто, загорнути в пакет і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин.
Охолоджене тісто поділити на 8 рівних частин, кожну розкачати у тонкий круглий пласт. Перекласти на деко, за допомогою форми діаметром 30 см вирізати рівні круги, проколоти виделкою.
Випікати кожен корж у розігрітій до 180 °C духовці 10–20 хвилин. Обрізки також підсушити, потім подрібнити в крихту для прикрашання.
У каструлі змішати воду з цукром, довести до кипіння. Очищені яблука нарізати тонкими пластинками, частинами опускати у киплячий сироп і варити 2–3 хвилини, постійно помішуючи. Викласти на тарілку та залишити охолоджуватися.
У мисці змішати холодне молоко з крохмалем. В окремій каструлі з товстим дном змішати цукор, яйця, ваніль та додати решту молока, добре перемішати. Поставити на вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Як тільки маса почне закипати, тонкою цівкою влити розчинений крохмаль у молоці, не припиняючи помішування.
Готовий заварний крем зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури, потім відправити у холодильник на 2 години.
Охолоджену заварну масу змішати зі збитими до пишності вершками, додати цукрову пудру та продовжити збивати, поки крем не стане повітряним і ніжним.
Коржі щедро змастити кремом, між шарами рівномірно викласти карамелізовані яблука. Верх та боки торта покрити кремом, посипати крихтою з обрізків. Відправити у холодильник на 10 годин для просочення.
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