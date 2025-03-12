Наполеон від невістки — секретний фрукт, який змінив смак торта

Наполеон "від невістки". Фото: gospodynka.com.ua

Класичний "Наполеон" у новому виконанні. Завдяки карамелізованим яблукам цей торт отримав особливий смак, який нагадує десерти з найкращих ресторанів. М’які коржі, ніжний крем і фруктова кислинка роблять його справжньою родзинкою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сметана (20%) — 200 г;

жовтки — 2 шт.;

оцет — 1 ст. л.;

борошно — 800 г;

маргарин холодний — 500 г (2 упаковки).

Для начинки:

очищені яблука (тверді й кислі) — 700 г;

вода — 400 мл;

цукор — 100 г.

Для крему:

холодне молоко — 100 мл;

кукурудзяний крохмаль — 100 г;

цукор — 350 г;

яйця — 4 шт.;

ваніль — 2 ч. л.;

молоко — 650 мл;

вершкове масло — 40 г;

жирні охолоджені вершки — 250 мл;

цукрова пудра — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сметану змішати із жовтками та оцтом. У велику миску просіяти борошно, холодний маргарин натерти на терці й перетерти руками до стану крихти. Додати сметанну масу, замісити м’яке тісто, загорнути в пакет і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто поділити на 8 рівних частин, кожну розкачати у тонкий круглий пласт. Перекласти на деко, за допомогою форми діаметром 30 см вирізати рівні круги, проколоти виделкою.

Варені яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати кожен корж у розігрітій до 180 °C духовці 10–20 хвилин. Обрізки також підсушити, потім подрібнити в крихту для прикрашання.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати воду з цукром, довести до кипіння. Очищені яблука нарізати тонкими пластинками, частинами опускати у киплячий сироп і варити 2–3 хвилини, постійно помішуючи. Викласти на тарілку та залишити охолоджуватися.

Крем та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати холодне молоко з крохмалем. В окремій каструлі з товстим дном змішати цукор, яйця, ваніль та додати решту молока, добре перемішати. Поставити на вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Як тільки маса почне закипати, тонкою цівкою влити розчинений крохмаль у молоці, не припиняючи помішування.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий заварний крем зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури, потім відправити у холодильник на 2 години.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджену заварну масу змішати зі збитими до пишності вершками, додати цукрову пудру та продовжити збивати, поки крем не стане повітряним і ніжним.

Коржі щедро змастити кремом, між шарами рівномірно викласти карамелізовані яблука. Верх та боки торта покрити кремом, посипати крихтою з обрізків. Відправити у холодильник на 10 годин для просочення.

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