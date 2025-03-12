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Наполеон "від невістки" — цей фрукт змінив смак на ресторанний

12 березня 2025 03:15
Марина Євтягіна - Редактор
Наполеон від невістки — секретний фрукт, який змінив смак торта
Наполеон "від невістки". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Класичний "Наполеон" у новому виконанні. Завдяки карамелізованим яблукам цей торт отримав особливий смак, який нагадує десерти з найкращих ресторанів. М’які коржі, ніжний крем і фруктова кислинка роблять його справжньою родзинкою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сметана (20%) — 200 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • борошно — 800 г;
  • маргарин холодний — 500 г (2 упаковки).

Для начинки:

  • очищені яблука (тверді й кислі) — 700 г;
  • вода — 400 мл;
  • цукор — 100 г.

Для крему:

  • холодне молоко — 100 мл;
  • кукурудзяний крохмаль — 100 г;
  • цукор — 350 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • ваніль — 2 ч. л.;
  • молоко — 650 мл;
  • вершкове масло — 40 г;
  • жирні охолоджені вершки — 250 мл;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сметану змішати із жовтками та оцтом. У велику миску просіяти борошно, холодний маргарин натерти на терці й перетерти руками до стану крихти. Додати сметанну масу, замісити м’яке тісто, загорнути в пакет і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин.

рецепт простого Наполеона
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто поділити на 8 рівних частин, кожну розкачати у тонкий круглий пласт. Перекласти на деко, за допомогою форми діаметром 30 см вирізати рівні круги, проколоти виделкою.

рецепт простого Наполеона з яблуками
Варені яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати кожен корж у розігрітій до 180 °C духовці 10–20 хвилин. Обрізки також підсушити, потім подрібнити в крихту для прикрашання.

рецепт смачного Наполеона з яблуками
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати воду з цукром, довести до кипіння. Очищені яблука нарізати тонкими пластинками, частинами опускати у киплячий сироп і варити 2–3 хвилини, постійно помішуючи. Викласти на тарілку та залишити охолоджуватися.

рецепт торта Наполеона з яблуками
Крем та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати холодне молоко з крохмалем. В окремій каструлі з товстим дном змішати цукор, яйця, ваніль та додати решту молока, добре перемішати. Поставити на вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Як тільки маса почне закипати, тонкою цівкою влити розчинений крохмаль у молоці, не припиняючи помішування.

домашній рецепт торта Наполеона з яблуками
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий заварний крем зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури, потім відправити у холодильник на 2 години.

оригінальний домашній рецепт торта Наполеона з яблуками
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджену заварну масу змішати зі збитими до пишності вершками, додати цукрову пудру та продовжити збивати, поки крем не стане повітряним і ніжним.

Коржі щедро змастити кремом, між шарами рівномірно викласти карамелізовані яблука. Верх та боки торта покрити кремом, посипати крихтою з обрізків. Відправити у холодильник на 10 годин для просочення.

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