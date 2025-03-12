Наполеон от невестки — секретный фрукт, который изменил вкус торта

Наполеон "от невестки" — этот фрукт изменил вкус на ресторанный
Классический "Наполеон" в новом исполнении. Благодаря карамелизированным яблокам этот торт получил особый вкус, который напоминает десерты из лучших ресторанов. Мягкие коржи, нежный крем и фруктовая кислинка делают его настоящей изюминкой праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сметана (20%) — 200 г;
- желтки — 2 шт.;
- уксус — 1 ст. л.;
- мука — 800 г;
- маргарин холодный — 500 г (2 упаковки).
Для начинки:
- очищенные яблоки (твердые и кислые) — 700 г;
- вода — 400 мл;
- сахар — 100 г.
Для крема:
- холодное молоко — 100 мл;
- кукурузный крахмал — 100 г;
- сахар — 350 г;
- яйца — 4 шт.;
- ваниль — 2 ч. л.;
- молоко — 650 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- жирные охлажденные сливки — 250 мл;
- сахарная пудра — 2 ст. л.
Способ приготовления
Сметану смешать с желтками и уксусом. В большую миску просеять муку, холодный маргарин натереть на терке и перетереть руками до состояния крошки. Добавить сметанную массу, замесить мягкое тесто, завернуть в пакет и оставить в холодильнике минимум на 8 часов.
Охлажденное тесто разделить на 8 равных частей, каждую раскатать в тонкий круглый пласт. Переложить на противень, с помощью формы диаметром 30 см вырезать ровные круги, проколоть вилкой.
Выпекать каждый корж в разогретой до 180 °C духовке 10-20 минут. Обрезки также подсушить, затем измельчить в крошку для украшения.
В кастрюле смешать воду с сахаром, довести до кипения. Очищенные яблоки нарезать тонкими пластинками, частями опускать в кипящий сироп и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая. Выложить на тарелку и оставить охлаждаться.
В миске смешать холодное молоко с крахмалом. В отдельной кастрюле с толстым дном смешать сахар, яйца, ваниль и добавить остальное молоко, хорошо перемешать. Поставить на огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. Как только масса начнет закипать, тонкой струйкой влить растворенный крахмал в молоко, не прекращая помешивание.
Готовый заварной крем снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры, затем отправить в холодильник на 2 часа.
Охлажденную заварную массу смешать со взбитыми до пышности сливками, добавить сахарную пудру и продолжить взбивать, пока крем не станет воздушным и нежным.
Коржи щедро смазать кремом, между слоями равномерно выложить карамелизированные яблоки. Верх и бока торта покрыть кремом, посыпать крошкой из обрезков. Отправить в холодильник на 10 часов для пропитки.
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