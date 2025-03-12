Наполеон от невестки — секретный фрукт, который изменил вкус торта

Наполеон "от невестки". Фото: gospodynka.com.ua

Классический "Наполеон" в новом исполнении. Благодаря карамелизированным яблокам этот торт получил особый вкус, который напоминает десерты из лучших ресторанов. Мягкие коржи, нежный крем и фруктовая кислинка делают его настоящей изюминкой праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сметана (20%) — 200 г;

желтки — 2 шт.;

уксус — 1 ст. л.;

мука — 800 г;

маргарин холодный — 500 г (2 упаковки).

Для начинки:

очищенные яблоки (твердые и кислые) — 700 г;

вода — 400 мл;

сахар — 100 г.

Для крема:

холодное молоко — 100 мл;

кукурузный крахмал — 100 г;

сахар — 350 г;

яйца — 4 шт.;

ваниль — 2 ч. л.;

молоко — 650 мл;

сливочное масло — 40 г;

жирные охлажденные сливки — 250 мл;

сахарная пудра — 2 ст. л.

Способ приготовления

Сметану смешать с желтками и уксусом. В большую миску просеять муку, холодный маргарин натереть на терке и перетереть руками до состояния крошки. Добавить сметанную массу, замесить мягкое тесто, завернуть в пакет и оставить в холодильнике минимум на 8 часов.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденное тесто разделить на 8 равных частей, каждую раскатать в тонкий круглый пласт. Переложить на противень, с помощью формы диаметром 30 см вырезать ровные круги, проколоть вилкой.

Вареные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать каждый корж в разогретой до 180 °C духовке 10-20 минут. Обрезки также подсушить, затем измельчить в крошку для украшения.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле смешать воду с сахаром, довести до кипения. Очищенные яблоки нарезать тонкими пластинками, частями опускать в кипящий сироп и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая. Выложить на тарелку и оставить охлаждаться.

Крем и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать холодное молоко с крахмалом. В отдельной кастрюле с толстым дном смешать сахар, яйца, ваниль и добавить остальное молоко, хорошо перемешать. Поставить на огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. Как только масса начнет закипать, тонкой струйкой влить растворенный крахмал в молоко, не прекращая помешивание.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый заварной крем снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры, затем отправить в холодильник на 2 часа.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденную заварную массу смешать со взбитыми до пышности сливками, добавить сахарную пудру и продолжить взбивать, пока крем не станет воздушным и нежным.

Коржи щедро смазать кремом, между слоями равномерно выложить карамелизированные яблоки. Верх и бока торта покрыть кремом, посыпать крошкой из обрезков. Отправить в холодильник на 10 часов для пропитки.

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