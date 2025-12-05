Ніжна намазка за 1 хвилину для бутербродів на сніданок — рецепт приготування

Намазка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготуйте ніжну та ароматну намазку для бутербродів всього за одну хвилину. Поєднання варених яєць, консервованої квасолі, горіхів та йогурту створює кремову текстуру і насичений смак. Ідеальна страва для швидкого білкового перекусу або ситного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

варені яйця — 2–3 шт.;

консервована квасоля — 1 банка;

часник — 2 зубчики;

сушений часник — до свого смаку;

червона паприка — до свого смаку;

мелений чорний перець — до свого смаку;

волоські горіхи — 2–3 ст. л.;

грецький йогурт — 2–3 ст. л.;

плавлені сирки — 2 шт.

Спосіб приготування

Яйця очистити та покласти в блендер. Злити воду з консервованої квасолі та додати її до блендера.

Інгредієнти для намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати свіжий і сушений часник, червону паприку, мелений чорний перець, волоські горіхи, йогурт і плавлені сирки. Збивати протягом однієї хвилини до однорідної кремової маси.

Готова намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти намазку в скляний контейнер, накрити кришкою і залишити в холодильнику на одну годину для стабілізації смаку. Зберігати до 2–3 днів. Подають на хліб як швидкий білковий перекус або сніданок.

