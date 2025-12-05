Ніжна намазка за 1 хвилину для бутербродів на сніданок — рецепт приготування

Ніжна намазка за 1 хвилину № 1 — для бутербродів на сніданок
Приготуйте ніжну та ароматну намазку для бутербродів всього за одну хвилину. Поєднання варених яєць, консервованої квасолі, горіхів та йогурту створює кремову текстуру і насичений смак. Ідеальна страва для швидкого білкового перекусу або ситного сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варені яйця — 2–3 шт.;
- консервована квасоля — 1 банка;
- часник — 2 зубчики;
- сушений часник — до свого смаку;
- червона паприка — до свого смаку;
- мелений чорний перець — до свого смаку;
- волоські горіхи — 2–3 ст. л.;
- грецький йогурт — 2–3 ст. л.;
- плавлені сирки — 2 шт.
Спосіб приготування
Яйця очистити та покласти в блендер. Злити воду з консервованої квасолі та додати її до блендера.
Додати свіжий і сушений часник, червону паприку, мелений чорний перець, волоські горіхи, йогурт і плавлені сирки. Збивати протягом однієї хвилини до однорідної кремової маси.
Перекласти намазку в скляний контейнер, накрити кришкою і залишити в холодильнику на одну годину для стабілізації смаку. Зберігати до 2–3 днів. Подають на хліб як швидкий білковий перекус або сніданок.
