Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ніжна намазка за 1 хвилину № 1 — для бутербродів на сніданок

Ніжна намазка за 1 хвилину № 1 — для бутербродів на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 04:54
Ніжна намазка за 1 хвилину для бутербродів на сніданок — рецепт приготування
Намазка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготуйте ніжну та ароматну намазку для бутербродів всього за одну хвилину. Поєднання варених яєць, консервованої квасолі, горіхів та йогурту створює кремову текстуру і насичений смак. Ідеальна страва для швидкого білкового перекусу або ситного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варені яйця — 2–3 шт.;
  • консервована квасоля — 1 банка;
  • часник — 2 зубчики;
  • сушений часник — до свого смаку;
  • червона паприка — до свого смаку;
  • мелений чорний перець — до свого смаку;
  • волоські горіхи — 2–3 ст. л.;
  • грецький йогурт — 2–3 ст. л.;
  • плавлені сирки — 2 шт.

Спосіб приготування

Яйця очистити та покласти в блендер. Злити воду з консервованої квасолі та додати її до блендера.

рецепт намазки з яйцями та квасолею
Інгредієнти для намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати свіжий і сушений часник, червону паприку, мелений чорний перець, волоські горіхи, йогурт і плавлені сирки. Збивати протягом однієї хвилини до однорідної кремової маси.

рецепт намазки для бутербродів
Готова намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти намазку в скляний контейнер, накрити кришкою і залишити в холодильнику на одну годину для стабілізації смаку. Зберігати до 2–3 днів. Подають на хліб як швидкий білковий перекус або сніданок.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів. 

яйця бутерброд рецепт квасоля хліб ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації