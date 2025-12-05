Нежная намазка за 1 минуту для бутербродов на завтрак — рецепт приготовления

Намазка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте нежную и ароматную намазку для бутербродов всего за одну минуту. Сочетание вареных яиц, консервированной фасоли, орехов и йогурта создает кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальное блюдо для быстрого белкового перекуса или сытного завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареные яйца — 2-3 шт.;

консервированная фасоль — 1 банка;

чеснок — 2 зубчика;

сушеный чеснок — по своему вкусу;

красная паприка — по своему вкусу;

молотый черный перец — по своему вкусу;

грецкие орехи — 2-3 ст. л;

греческий йогурт — 2-3 ст. л.;

плавленые сырки — 2 шт.

Способ приготовления

Яйца очистить и положить в блендер. Слить воду из консервированной фасоли и добавить ее в блендер.

Ингредиенты для намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить свежий и сушеный чеснок, красную паприку, молотый черный перец, грецкие орехи, йогурт и плавленые сырки. Взбивать в течение одной минуты до однородной кремовой массы.

Готовая намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить намазку в стеклянный контейнер, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на один час для стабилизации вкуса. Хранить до 2-3 дней. Подают на хлеб как быстрый белковый перекус или завтрак.

