Нежная намазка за 1 минуту для бутербродов на завтрак — рецепт приготовления

Нежная намазка за 1 минуту № 1 — для бутербродов на завтрак
Приготовьте нежную и ароматную намазку для бутербродов всего за одну минуту. Сочетание вареных яиц, консервированной фасоли, орехов и йогурта создает кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальное блюдо для быстрого белкового перекуса или сытного завтрака.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 2-3 шт.;
- консервированная фасоль — 1 банка;
- чеснок — 2 зубчика;
- сушеный чеснок — по своему вкусу;
- красная паприка — по своему вкусу;
- молотый черный перец — по своему вкусу;
- грецкие орехи — 2-3 ст. л;
- греческий йогурт — 2-3 ст. л.;
- плавленые сырки — 2 шт.
Способ приготовления
Яйца очистить и положить в блендер. Слить воду из консервированной фасоли и добавить ее в блендер.
Добавить свежий и сушеный чеснок, красную паприку, молотый черный перец, грецкие орехи, йогурт и плавленые сырки. Взбивать в течение одной минуты до однородной кремовой массы.
Переложить намазку в стеклянный контейнер, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на один час для стабилизации вкуса. Хранить до 2-3 дней. Подают на хлеб как быстрый белковый перекус или завтрак.
