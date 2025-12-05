Видео
Видео

Дата публикации 5 декабря 2025 04:54
Нежная намазка за 1 минуту для бутербродов на завтрак — рецепт приготовления
Намазка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте нежную и ароматную намазку для бутербродов всего за одну минуту. Сочетание вареных яиц, консервированной фасоли, орехов и йогурта создает кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальное блюдо для быстрого белкового перекуса или сытного завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареные яйца — 2-3 шт.;
  • консервированная фасоль — 1 банка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • красная паприка — по своему вкусу;
  • молотый черный перец — по своему вкусу;
  • грецкие орехи — 2-3 ст. л;
  • греческий йогурт — 2-3 ст. л.;
  • плавленые сырки — 2 шт.

Способ приготовления

Яйца очистить и положить в блендер. Слить воду из консервированной фасоли и добавить ее в блендер.

рецепт намазки з яйцями та квасолею
Ингредиенты для намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить свежий и сушеный чеснок, красную паприку, молотый черный перец, грецкие орехи, йогурт и плавленые сырки. Взбивать в течение одной минуты до однородной кремовой массы.

рецепт намазки для бутербродів
Готовая намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить намазку в стеклянный контейнер, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на один час для стабилизации вкуса. Хранить до 2-3 дней. Подают на хлеб как быстрый белковый перекус или завтрак.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

яйца бутерброд рецепт фасоль хлеб идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
