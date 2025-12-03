Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Паштет Фирменный №1 на завтрак — когда знаешь из чего сделано

Паштет Фирменный №1 на завтрак — когда знаешь из чего сделано

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 05:04
Паштет Фирменный №1 на завтрак — полезный домашний рецепт приготовления
Паштет "Фирменный". Фото: smachnenke.com.ua

Фирменный паштет №1 — это вкусный, нежный и полезный вариант для быстрого и питательного завтрака. Его кремовая текстура, сбалансированный вкус и натуральные ингредиенты делают блюдо идеальным для повседневного меню. Такой паштет легко готовить дома, а результат всегда получается безупречным и по-настоящему домашним.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • печень свиная или куриная — 600 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 крупный;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • брусничный соус — для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Промыть и очистить печень, удалив лишние пленки. Очистить морковь и нарезать ее крупными кусками. Приготовить печень и морковь на пару, чтобы они остались нежными и сохранили естественный вкус. Отварить яйца до твердого желтка. Нарезать лук кубиками и обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого оттенка. Подготовить большую кастрюлю или миску и выложить в нее печень, морковь, обжаренный лук и нарезанные вареные яйца.

рецепт паштету з печінки
Печень и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный перец. Измельчить все в мясорубке или взбить блендером до абсолютно гладкой кремовой текстуры. Если масса получается слишком густая, добавить немного бульона, в котором готовилась печень, чтобы сделать паштет мягче и нежнее. Добавить мягкое сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы вкус стал более насыщенным.

рецепт паштета на сніданок
Паштет и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить паштет в контейнеры. По желанию растопить немного сливочного масла и залить им поверхность паштета, чтобы обеспечить лучшую сохранность. Подавать со свежим хлебом или ароматным брусничным соусом, который прекрасно оттеняет вкус блюда.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

печень бутерброд рецепт идея для завтрака паштет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации