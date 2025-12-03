Паштет Фирменный №1 на завтрак — полезный домашний рецепт приготовления

Паштет "Фирменный". Фото: smachnenke.com.ua

Фирменный паштет №1 — это вкусный, нежный и полезный вариант для быстрого и питательного завтрака. Его кремовая текстура, сбалансированный вкус и натуральные ингредиенты делают блюдо идеальным для повседневного меню. Такой паштет легко готовить дома, а результат всегда получается безупречным и по-настоящему домашним.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

печень свиная или куриная — 600 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 крупный;

яйца — 3-4 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

брусничный соус — для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Промыть и очистить печень, удалив лишние пленки. Очистить морковь и нарезать ее крупными кусками. Приготовить печень и морковь на пару, чтобы они остались нежными и сохранили естественный вкус. Отварить яйца до твердого желтка. Нарезать лук кубиками и обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого оттенка. Подготовить большую кастрюлю или миску и выложить в нее печень, морковь, обжаренный лук и нарезанные вареные яйца.

Печень и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный перец. Измельчить все в мясорубке или взбить блендером до абсолютно гладкой кремовой текстуры. Если масса получается слишком густая, добавить немного бульона, в котором готовилась печень, чтобы сделать паштет мягче и нежнее. Добавить мягкое сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы вкус стал более насыщенным.

Паштет и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить паштет в контейнеры. По желанию растопить немного сливочного масла и залить им поверхность паштета, чтобы обеспечить лучшую сохранность. Подавать со свежим хлебом или ароматным брусничным соусом, который прекрасно оттеняет вкус блюда.

