Паштет Фирменный №1 на завтрак — полезный домашний рецепт приготовления

Паштет Фирменный №1 на завтрак — когда знаешь из чего сделано
Фирменный паштет №1 — это вкусный, нежный и полезный вариант для быстрого и питательного завтрака. Его кремовая текстура, сбалансированный вкус и натуральные ингредиенты делают блюдо идеальным для повседневного меню. Такой паштет легко готовить дома, а результат всегда получается безупречным и по-настоящему домашним.
Вам понадобится:
- печень свиная или куриная — 600 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 крупный;
- яйца — 3-4 шт.;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- брусничный соус — для подачи (по желанию).
Способ приготовления
Промыть и очистить печень, удалив лишние пленки. Очистить морковь и нарезать ее крупными кусками. Приготовить печень и морковь на пару, чтобы они остались нежными и сохранили естественный вкус. Отварить яйца до твердого желтка. Нарезать лук кубиками и обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого оттенка. Подготовить большую кастрюлю или миску и выложить в нее печень, морковь, обжаренный лук и нарезанные вареные яйца.
Добавить соль и черный перец. Измельчить все в мясорубке или взбить блендером до абсолютно гладкой кремовой текстуры. Если масса получается слишком густая, добавить немного бульона, в котором готовилась печень, чтобы сделать паштет мягче и нежнее. Добавить мягкое сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы вкус стал более насыщенным.
Переложить паштет в контейнеры. По желанию растопить немного сливочного масла и залить им поверхность паштета, чтобы обеспечить лучшую сохранность. Подавать со свежим хлебом или ароматным брусничным соусом, который прекрасно оттеняет вкус блюда.
