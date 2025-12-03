Паштет Фірмовий №1 на сніданок — корисний домашній рецепт приготування

Паштет "Фірмовий". Фото: smachnenke.com.ua

Фірмовий паштет №1 — це смачний, ніжний і корисний варіант для швидкого та поживного сніданку. Його кремова текстура, збалансований смак і натуральні інгредієнти роблять страву ідеальною для повсякденного меню. Такий паштет легко готувати вдома, а результат завжди виходить бездоганним і по-справжньому домашнім.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

печінка свиняча або куряча — 600 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 велика;

яйця — 3–4 шт.;

рослинна олія — для смаження;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

брусничний соус — для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування

Промити та очистити печінку, видаливши зайві плівки. Очистити моркву та нарізати її великими шматками. Приготувати печінку та моркву на пару, щоб вони залишилися ніжними та зберегли природний смак. Відварити яйця до твердого жовтка. Нарізати цибулю кубиками та обсмажити на невеликій кількості рослинної олії до золотистого відтінку. Підготувати велику каструлю або миску та викласти в неї печінку, моркву, обсмажену цибулю та нарізані варені яйця.

Печінка та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і чорний перець. Подрібнити все у м’ясорубці або збити блендером до абсолютно гладкої кремової текстури. Якщо маса виходить занадто густа, додати трохи бульйону, в якому готувалася печінка, щоб зробити паштет м’якшим і ніжнішим. Додати м’яке вершкове масло та ретельно перемішати, щоб смак став більш насиченим.

Паштет та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти паштет у контейнери. За бажанням розтопити трохи вершкового масла та залити ним поверхню паштету, щоб забезпечити кращу збереженість. Подавати зі свіжим хлібом або ароматним брусничним соусом, який чудово відтіняє смак страви.

