Ніжні млинці з паштетною начинкою: рецепт на сніданок

Млинці з паштетною начинкою. Фото: кадр з відео

Ці млинці — той випадок, коли звичайний сніданок перетворюється на повноцінну домашню страву ресторанного рівня. Ніжне тонке тісто поєднується з насиченою, соковитою паштетною начинкою з курячих потрухів і овочів, створюючи ідеальний баланс смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г.;

курячі сердечка — 500 г.;

курячий окорочок — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія рослинна — 3–4 ст. л.;

масло вершкове — 15–20 г.;

бульйон — 3–4 ст. л.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.;

лавровий лист — за смаком.;

перець духмяний горошком — за смаком.

Для млинців:

яйця — 3 шт.;

молоко — 500 мл.;

борошно — 230 г.;

цукор — 30 г.;

сіль — 0,5 ч. л.;

масло вершкове — 50 мл.

Для обсмаження:

масло вершкове — 20–30 г.;

вершки 10–20% — 2–3 ст. л.

Млинці та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Відварити курячу печінку, сердечка та окорочок у підсоленій воді з лавровим листом і духмяним перцем до готовності, після чого повністю охолодити. Подрібнити м’ясо через м’ясорубку до однорідної маси. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю на суміші рослинної та вершкової олії до золотистості, додати моркву і довести до м’якості. З’єднати обсмажені овочі з подрібненим м’ясом, додати трохи бульйону, сіль і перець, перемішати до соковитої паштетної консистенції. Для тіста збити яйця з цукром і сіллю, влити частину теплого молока, додати борошно, перемішати до гладкості, потім влити решту молока і розтоплене масло. Залишити тісто відпочити. Випекти тонкі млинці на добре розігрітій сковороді до золотистого кольору. На кожен млинець викласти начинку, згорнути рулетом і злегка обсмажити на вершковому маслі. Додати трохи вершків і протушкувати під кришкою кілька хвилин до ніжності.

