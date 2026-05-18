Ніжні млинці з паштетною начинкою: рецепт на сніданок
Дата публікації: 18 травня 2026 05:04
Млинці з паштетною начинкою. Фото: кадр з відео
Ці млинці — той випадок, коли звичайний сніданок перетворюється на повноцінну домашню страву ресторанного рівня. Ніжне тонке тісто поєднується з насиченою, соковитою паштетною начинкою з курячих потрухів і овочів, створюючи ідеальний баланс смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г.;
- курячі сердечка — 500 г.;
- курячий окорочок — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія рослинна — 3–4 ст. л.;
- масло вершкове — 15–20 г.;
- бульйон — 3–4 ст. л.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.;
- лавровий лист — за смаком.;
- перець духмяний горошком — за смаком.
Для млинців:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- борошно — 230 г.;
- цукор — 30 г.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- масло вершкове — 50 мл.
Для обсмаження:
- масло вершкове — 20–30 г.;
- вершки 10–20% — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварити курячу печінку, сердечка та окорочок у підсоленій воді з лавровим листом і духмяним перцем до готовності, після чого повністю охолодити.
- Подрібнити м’ясо через м’ясорубку до однорідної маси.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю на суміші рослинної та вершкової олії до золотистості, додати моркву і довести до м’якості.
- З’єднати обсмажені овочі з подрібненим м’ясом, додати трохи бульйону, сіль і перець, перемішати до соковитої паштетної консистенції.
- Для тіста збити яйця з цукром і сіллю, влити частину теплого молока, додати борошно, перемішати до гладкості, потім влити решту молока і розтоплене масло. Залишити тісто відпочити.
- Випекти тонкі млинці на добре розігрітій сковороді до золотистого кольору.
- На кожен млинець викласти начинку, згорнути рулетом і злегка обсмажити на вершковому маслі.
- Додати трохи вершків і протушкувати під кришкою кілька хвилин до ніжності.
