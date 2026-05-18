Нежные блины с паштетной начинкой: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 05:04
Блины с паштетной начинкой. Фото: кадр из видео
Эти блины — тот случай, когда обычный завтрак превращается в полноценное домашнее блюдо ресторанного уровня. Нежное тонкое тесто сочетается с насыщенной, сочной паштетной начинкой из куриных потрохов и овощей, создавая идеальный баланс вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- куриные сердечки — 500 г;
- куриный окорок — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло растительное — 3-4 ст. л.;
- масло сливочное — 15-20 г;
- бульон — 3-4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- перец душистый горошком — по вкусу.
Для блинов:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- мука — 230 г.;
- сахар — 30 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло сливочное — 50 мл.
Для обжарки:
Читайте также:
- масло сливочное — 20-30 г;
- сливки 10-20% — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Отварить куриную печень, сердечки и окорочка в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем до готовности, после чего полностью охладить.
- Измельчить мясо через мясорубку до однородной массы.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить лук на смеси растительного и сливочного масла до золотистости, добавить морковь и довести до мягкости.
- Соединить обжаренные овощи с измельченным мясом, добавить немного бульона, соль и перец, перемешать до сочной паштетной консистенции.
- Для теста взбить яйца с сахаром и солью, влить часть теплого молока, добавить муку, перемешать до гладкости, затем влить остальное молоко и растопленное масло. Оставить тесто отдохнуть.
- Выпечь тонкие блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
- На каждый блинчик выложить начинку, свернуть рулетом и слегка обжарить на сливочном масле.
- Добавить немного сливок и протушить под крышкой несколько минут до нежности.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Реклама