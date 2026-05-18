Нежные блины с паштетной начинкой: рецепт на завтрак

Блины с паштетной начинкой. Фото: кадр из видео

Эти блины — тот случай, когда обычный завтрак превращается в полноценное домашнее блюдо ресторанного уровня. Нежное тонкое тесто сочетается с насыщенной, сочной паштетной начинкой из куриных потрохов и овощей, создавая идеальный баланс вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

куриные сердечки — 500 г;

куриный окорок — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло растительное — 3-4 ст. л.;

масло сливочное — 15-20 г;

бульон — 3-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

перец душистый горошком — по вкусу.

Для блинов:

яйца — 3 шт.;

молоко — 500 мл.;

мука — 230 г.;

сахар — 30 г;

соль — 0,5 ч. л.;

масло сливочное — 50 мл.

Для обжарки:

масло сливочное — 20-30 г;

сливки 10-20% — 2-3 ст. л.

Блины и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Отварить куриную печень, сердечки и окорочка в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем до готовности, после чего полностью охладить. Измельчить мясо через мясорубку до однородной массы. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить лук на смеси растительного и сливочного масла до золотистости, добавить морковь и довести до мягкости. Соединить обжаренные овощи с измельченным мясом, добавить немного бульона, соль и перец, перемешать до сочной паштетной консистенции. Для теста взбить яйца с сахаром и солью, влить часть теплого молока, добавить муку, перемешать до гладкости, затем влить остальное молоко и растопленное масло. Оставить тесто отдохнуть. Выпечь тонкие блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. На каждый блинчик выложить начинку, свернуть рулетом и слегка обжарить на сливочном масле. Добавить немного сливок и протушить под крышкой несколько минут до нежности.

