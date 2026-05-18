Главная Вкус Нежные блины с паштетной начинкой: рецепт на завтрак

Нежные блины с паштетной начинкой: рецепт на завтрак

Дата публикации 18 мая 2026 05:04
Блины с паштетной начинкой. Фото: кадр из видео

Эти блины — тот случай, когда обычный завтрак превращается в полноценное домашнее блюдо ресторанного уровня. Нежное тонкое тесто сочетается с насыщенной, сочной паштетной начинкой из куриных потрохов и овощей, создавая идеальный баланс вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • куриные сердечки — 500 г;
  • куриный окорок — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло растительное — 3-4 ст. л.;
  • масло сливочное — 15-20 г;
  • бульон — 3-4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • перец душистый горошком — по вкусу.

Для блинов:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • мука — 230 г.;
  • сахар — 30 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • масло сливочное — 50 мл.

Для обжарки:

  • масло сливочное — 20-30 г;
  • сливки 10-20% — 2-3 ст. л.
рецепт млинців на сніданок
Блины и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Отварить куриную печень, сердечки и окорочка в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем до готовности, после чего полностью охладить.
  2. Измельчить мясо через мясорубку до однородной массы.
  3. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить лук на смеси растительного и сливочного масла до золотистости, добавить морковь и довести до мягкости.
  4. Соединить обжаренные овощи с измельченным мясом, добавить немного бульона, соль и перец, перемешать до сочной паштетной консистенции.
  5. Для теста взбить яйца с сахаром и солью, влить часть теплого молока, добавить муку, перемешать до гладкости, затем влить остальное молоко и растопленное масло. Оставить тесто отдохнуть.
  6. Выпечь тонкие блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
  7. На каждый блинчик выложить начинку, свернуть рулетом и слегка обжарить на сливочном масле.
  8. Добавить немного сливок и протушить под крышкой несколько минут до нежности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
