Ніжний десерт до чаю "Сільський чізкейк": знадобиться 500 г сиру

Сирний чізкейк. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт поєднує в собі простоту домашньої випічки та ніжну текстуру класичного чізкейка. Завдяки кисломолочному сиру та сметані він виходить м’яким, кремовим і не надто солодким, а шар малинового джему додає приємної кислинки. Готується все без складних технік і дорогих інгредієнтів, тому рецепт легко повторити навіть без досвіду.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 500 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 80 г;

сметана — 150 г;

манна крупа — 50 г;

кокосова стружка — 25 г;

малиновий джем — 150 г;

лимонна цедра — за смаком;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

вершкове масло — для змащення форми.

Приготування чізкейка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Змішати сир, яйця, цукор, сметану та дрібку солі, перебити до ніжної однорідної маси. Додати манну крупу, кокосову стружку, лимонну цедру та розпушувач, перемішати і залишити на кілька хвилин, щоб манка набухла. Форму змастити вершковим маслом. Викласти половину сирної маси, зверху рівномірно розподілити малиновий джем і накрити рештою маси, розрівняти. Випікати в розігрітій духовці при 180 °C приблизно 50–55 хвилин до легкої рум’яності. Повністю охолодити перед подачею.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.