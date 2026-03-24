Ніжний десерт до чаю "Сільський чізкейк": знадобиться 500 г сиру

Ніжний десерт до чаю "Сільський чізкейк": знадобиться 500 г сиру

Дата публікації: 24 березня 2026 02:44
Сирний чізкейк. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт поєднує в собі простоту домашньої випічки та ніжну текстуру класичного чізкейка. Завдяки кисломолочному сиру та сметані він виходить м’яким, кремовим і не надто солодким, а шар малинового джему додає приємної кислинки. Готується все без складних технік і дорогих інгредієнтів, тому рецепт легко повторити навіть без досвіду. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • сметана — 150 г;
  • манна крупа — 50 г;
  • кокосова стружка — 25 г;
  • малиновий джем — 150 г;
  • лимонна цедра — за смаком;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — для змащення форми.
рецепт чізкейку з сиром
Приготування чізкейка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, яйця, цукор, сметану та дрібку солі, перебити до ніжної однорідної маси. 
  2. Додати манну крупу, кокосову стружку, лимонну цедру та розпушувач, перемішати і залишити на кілька хвилин, щоб манка набухла.
  3. Форму змастити вершковим маслом. Викласти половину сирної маси, зверху рівномірно розподілити малиновий джем і накрити рештою маси, розрівняти.
  4. Випікати в розігрітій духовці при 180 °C приблизно 50–55 хвилин до легкої рум’яності. Повністю охолодити перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
