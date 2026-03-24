Нежный десерт к чаю "Деревенский чизкейк": понадобится 500 г творога

Творожный чизкейк. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт сочетает в себе простоту домашней выпечки и нежную текстуру классического чизкейка. Благодаря творогу и сметане он получается мягким, кремовым и не слишком сладким, а слой малинового джема добавляет приятной кислинки. Готовится все без сложных техник и дорогих ингредиентов, поэтому рецепт легко повторить даже без опыта.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 80 г;

сметана — 150 г;

манная крупа — 50 г;

кокосовая стружка — 25 г;

малиновый джем — 150 г;

лимонная цедра — по вкусу;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление чизкейка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Смешать творог, яйца, сахар, сметану и щепотку соли, перебить до нежной однородной массы. Добавить манную крупу, кокосовую стружку, лимонную цедру и разрыхлитель, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка набухла. Форму смазать сливочным маслом. Выложить половину творожной массы, сверху равномерно распределить малиновый джем и накрыть оставшейся массой, разровнять. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 50-55 минут до легкой румяности. Полностью охладить перед подачей.

