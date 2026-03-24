Нежный десерт к чаю "Деревенский чизкейк": понадобится 500 г творога
Этот десерт сочетает в себе простоту домашней выпечки и нежную текстуру классического чизкейка. Благодаря творогу и сметане он получается мягким, кремовым и не слишком сладким, а слой малинового джема добавляет приятной кислинки. Готовится все без сложных техник и дорогих ингредиентов, поэтому рецепт легко повторить даже без опыта.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 80 г;
- сметана — 150 г;
- манная крупа — 50 г;
- кокосовая стружка — 25 г;
- малиновый джем — 150 г;
- лимонная цедра — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
- Смешать творог, яйца, сахар, сметану и щепотку соли, перебить до нежной однородной массы.
- Добавить манную крупу, кокосовую стружку, лимонную цедру и разрыхлитель, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка набухла.
- Форму смазать сливочным маслом. Выложить половину творожной массы, сверху равномерно распределить малиновый джем и накрыть оставшейся массой, разровнять.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 50-55 минут до легкой румяности. Полностью охладить перед подачей.
