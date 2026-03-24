Нежный десерт к чаю "Деревенский чизкейк": понадобится 500 г творога

Дата публикации 24 марта 2026 02:44
Нежный десерт к чаю Деревенский чизкейк: понадобится 500 г творога
Творожный чизкейк. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт сочетает в себе простоту домашней выпечки и нежную текстуру классического чизкейка. Благодаря творогу и сметане он получается мягким, кремовым и не слишком сладким, а слой малинового джема добавляет приятной кислинки. Готовится все без сложных техник и дорогих ингредиентов, поэтому рецепт легко повторить даже без опыта.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • сметана — 150 г;
  • манная крупа — 50 г;
  • кокосовая стружка — 25 г;
  • малиновый джем — 150 г;
  • лимонная цедра — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — для смазывания формы.
рецепт чізкейку з сиром
Приготовление чизкейка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйца, сахар, сметану и щепотку соли, перебить до нежной однородной массы.
  2. Добавить манную крупу, кокосовую стружку, лимонную цедру и разрыхлитель, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка набухла.
  3. Форму смазать сливочным маслом. Выложить половину творожной массы, сверху равномерно распределить малиновый джем и накрыть оставшейся массой, разровнять.
  4. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 50-55 минут до легкой румяности. Полностью охладить перед подачей.

