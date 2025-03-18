Манник на сніданок за 9 хвилин — вийде у всіх на 100%, духовка не потрібна

Ніжний манник на сніданок за 9 хвилин — духовка не потрібна
Хочете пухкий і смачний манник без зайвих клопотів? Цей рецепт ідеальний — всього 9 хвилин у мікрохвильовці, і сніданок готовий! Духовка не знадобиться, а результат гарантовано потішить.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- манна крупа — 150 г (1 склянка);
- кефір — 200 мл (1 склянка);
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г (½ склянки);
- борошно — 120 г (1 склянка);
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванілін — 1 пачка.
Крем:
- сметана — 250 г;
- цукрова пудра — 1-3 ст. л.
Спосіб приготування
У глибоку миску висипати манну крупу, залити кефіром і перемішати. За бажанням залишити на кілька хвилин, щоб манка набрякла. Додати цукор, яйця, дрібку солі та розтоплене вершкове масло, ретельно перемішати.
Додати просіяне борошно, розпушувач і перемішати до однорідної консистенції. Тісто має бути гладким та без грудочок.
Форму для випікання, придатну для мікрохвильової печі, змастити олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити.
Готувати в мікрохвильовці на потужності 800 Вт протягом 9 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має залишитися сухою. Вийняти з форми та дати трохи охолонути.
Для крему змішати сметану з цукровою пудрою, добре перемішати. Корж розрізати на дві частини або залишити цілим. Промазати сметанним кремом верх та боки. За бажанням можна полити шоколадною глазур’ю або згущеним молоком.
Прикрасити какао-порошком та мигдальними пелюстками. Розрізати на порційні шматочки, подавати з чаєм або кавою. Виходить ніжно, соковито та дуже смачно.
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