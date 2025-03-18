Манник на сніданок за 9 хвилин — вийде у всіх на 100%, духовка не потрібна

Ніжний манник. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете пухкий і смачний манник без зайвих клопотів? Цей рецепт ідеальний — всього 9 хвилин у мікрохвильовці, і сніданок готовий! Духовка не знадобиться, а результат гарантовано потішить.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

манна крупа — 150 г (1 склянка);

кефір — 200 мл (1 склянка);

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г (½ склянки);

борошно — 120 г (1 склянка);

сіль — дрібка;

вершкове масло — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванілін — 1 пачка.

Крем:

сметана — 250 г;

цукрова пудра — 1-3 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску висипати манну крупу, залити кефіром і перемішати. За бажанням залишити на кілька хвилин, щоб манка набрякла. Додати цукор, яйця, дрібку солі та розтоплене вершкове масло, ретельно перемішати.

Яйця та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Додати просіяне борошно, розпушувач і перемішати до однорідної консистенції. Тісто має бути гладким та без грудочок.

Сир та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання, придатну для мікрохвильової печі, змастити олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити.

Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Готувати в мікрохвильовці на потужності 800 Вт протягом 9 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має залишитися сухою. Вийняти з форми та дати трохи охолонути.

Заморожені фрукти. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою, добре перемішати. Корж розрізати на дві частини або залишити цілим. Промазати сметанним кремом верх та боки. За бажанням можна полити шоколадною глазур’ю або згущеним молоком.

Прикрасити какао-порошком та мигдальними пелюстками. Розрізати на порційні шматочки, подавати з чаєм або кавою. Виходить ніжно, соковито та дуже смачно.

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