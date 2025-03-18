Манник на завтрак за 9 минут — получится у всех на 100%, духовка не нужна

Нежный манник. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите воздушный и вкусный манник без лишних хлопот? Этот рецепт идеален — всего 9 минут в микроволновке, и завтрак готов! Духовка не понадобится, а результат гарантированно порадует.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

манная крупа — 150 г (1 стакан);

кефир — 200 мл. (1 стакан);

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г (½ стакана);

мука — 120 г (1 стакан);

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

ванилин — 1 пачка.

Крем:

сметана — 250 г;

сахарная пудра — 1-3 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую миску высыпать манную крупу, залить кефиром и перемешать. По желанию оставить на несколько минут, чтобы манка набухла. Добавить сахар, яйца, щепотку соли и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать.

Яйца и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить просеянную муку, разрыхлитель и перемешать до однородной консистенции. Тесто должно быть гладким и без комочков.

Творог и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания, пригодную для микроволновой печи, смазать маслом. Вылить тесто, равномерно распределить.

Творожная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить в микроволновке на мощности 800 Вт в течение 9 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна остаться сухой. Вынуть из формы и дать немного остыть.

Замороженные фрукты. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой, хорошо перемешать. Корж разрезать на две части или оставить целым. Промазать сметанным кремом верх и бока. По желанию можно полить шоколадной глазурью или сгущенным молоком.

Украсить какао-порошком и миндальными лепестками. Разрезать на порционные кусочки, подавать с чаем или кофе. Получается нежно, сочно и очень вкусно.

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