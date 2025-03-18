Манник на завтрак за 9 минут — получится у всех на 100%, духовка не нужна

Нежный манник на завтрак за 9 минут — духовка не нужна
Хотите воздушный и вкусный манник без лишних хлопот? Этот рецепт идеален — всего 9 минут в микроволновке, и завтрак готов! Духовка не понадобится, а результат гарантированно порадует.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- манная крупа — 150 г (1 стакан);
- кефир — 200 мл. (1 стакан);
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г (½ стакана);
- мука — 120 г (1 стакан);
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- ванилин — 1 пачка.
Крем:
- сметана — 250 г;
- сахарная пудра — 1-3 ст. л.
Способ приготовления
В глубокую миску высыпать манную крупу, залить кефиром и перемешать. По желанию оставить на несколько минут, чтобы манка набухла. Добавить сахар, яйца, щепотку соли и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать.
Добавить просеянную муку, разрыхлитель и перемешать до однородной консистенции. Тесто должно быть гладким и без комочков.
Форму для выпекания, пригодную для микроволновой печи, смазать маслом. Вылить тесто, равномерно распределить.
Готовить в микроволновке на мощности 800 Вт в течение 9 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна остаться сухой. Вынуть из формы и дать немного остыть.
Для крема смешать сметану с сахарной пудрой, хорошо перемешать. Корж разрезать на две части или оставить целым. Промазать сметанным кремом верх и бока. По желанию можно полить шоколадной глазурью или сгущенным молоком.
Украсить какао-порошком и миндальными лепестками. Разрезать на порционные кусочки, подавать с чаем или кофе. Получается нежно, сочно и очень вкусно.
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