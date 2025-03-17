Запіканка Вечірній Київ смачніша за Львівський сирник — рецепт с фото

Запіканка "Вечірній Київ". Фото: gospodynka.com.ua

Ніжна сирна запіканка з маковою начинкою підкорить вас з першого шматочка! Вечірній Київ — це десерт, який сміливо може конкурувати зі Львівським сирником. Готується легко, а смак просто неймовірний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 750 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 60 г;

макова начинка — 200 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. Збити блендером до однорідної кремоподібної маси.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 20×10 см застелити пергаментом. Викласти половину сирної маси, рівномірно розподілити.

Макова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

За допомогою кондитерського мішка викласти макову начинку по центру сирної маси. Накрити другою частиною сирної суміші, розрівняти поверхню.

Запіканка з маком. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин, до легкого золотистого кольору. Перед подачею, за бажанням, прикрасити цукровою пудрою.

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