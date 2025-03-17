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Запіканка "Вечірній Київ" — смачніша за Львівський сирник

17 березня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Запіканка Вечірній Київ смачніша за Львівський сирник — рецепт с фото
Запіканка "Вечірній Київ". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ніжна сирна запіканка з маковою начинкою підкорить вас з першого шматочка! Вечірній Київ — це десерт, який сміливо може конкурувати зі Львівським сирником. Готується легко, а смак просто неймовірний

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 750 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • борошно — 60 г;
  • макова начинка — 200 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. Збити блендером до однорідної кремоподібної маси.

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Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 20×10 см застелити пергаментом. Викласти половину сирної маси, рівномірно розподілити.

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Макова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

За допомогою кондитерського мішка викласти макову начинку по центру сирної маси. Накрити другою частиною сирної суміші, розрівняти поверхню.

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Запіканка з маком. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин, до легкого золотистого кольору. Перед подачею, за бажанням, прикрасити цукровою пудрою. 

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