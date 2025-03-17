Запіканка Вечірній Київ смачніша за Львівський сирник — рецепт с фото

Запіканка "Вечірній Київ" — смачніша за Львівський сирник
Ніжна сирна запіканка з маковою начинкою підкорить вас з першого шматочка! Вечірній Київ — це десерт, який сміливо може конкурувати зі Львівським сирником. Готується легко, а смак просто неймовірний.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 750 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 60 г;
- макова начинка — 200 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. Збити блендером до однорідної кремоподібної маси.
Форму розміром 20×10 см застелити пергаментом. Викласти половину сирної маси, рівномірно розподілити.
За допомогою кондитерського мішка викласти макову начинку по центру сирної маси. Накрити другою частиною сирної суміші, розрівняти поверхню.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин, до легкого золотистого кольору. Перед подачею, за бажанням, прикрасити цукровою пудрою.
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