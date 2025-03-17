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Запеканка "Вечерний Киев" — вкуснее Львовского сырника

17 марта 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Запеканка Вечерний Киев вкуснее Львовского сырника — рецепт с фото
Запеканка "Вечерний Киев". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Нежная творожная запеканка с маковой начинкой покорит вас с первого кусочка! Вечерний Киев — это десерт, который смело может конкурировать со Львовским сырником. Готовится легко, а вкус просто невероятный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 750 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 60 г;
  • маковая начинка — 200 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Взбить блендером до однородной кремообразной массы.

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Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 20×10 см застелить пергаментом. Выложить половину творожной массы, равномерно распределить.

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Маковая начинка с маком. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью кондитерского мешка выложить маковую начинку по центру творожной массы. Накрыть второй частью творожной смеси, разровнять поверхность.

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Запеканка с маком. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, до легкого золотистого цвета. Перед подачей, по желанию, украсить сахарной пудрой.

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