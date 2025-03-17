Запеканка Вечерний Киев вкуснее Львовского сырника — рецепт с фото

Запеканка "Вечерний Киев" — вкуснее Львовского сырника
Нежная творожная запеканка с маковой начинкой покорит вас с первого кусочка! Вечерний Киев — это десерт, который смело может конкурировать со Львовским сырником. Готовится легко, а вкус просто невероятный.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 750 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 60 г;
- маковая начинка — 200 г.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Взбить блендером до однородной кремообразной массы.
Форму размером 20×10 см застелить пергаментом. Выложить половину творожной массы, равномерно распределить.
С помощью кондитерского мешка выложить маковую начинку по центру творожной массы. Накрыть второй частью творожной смеси, разровнять поверхность.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, до легкого золотистого цвета. Перед подачей, по желанию, украсить сахарной пудрой.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов
Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".
Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.
Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.
Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.
Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.
Читайте Новини.LIVE!