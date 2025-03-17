Запеканка Вечерний Киев вкуснее Львовского сырника — рецепт с фото

Запеканка "Вечерний Киев". Фото: gospodynka.com.ua

Нежная творожная запеканка с маковой начинкой покорит вас с первого кусочка! Вечерний Киев — это десерт, который смело может конкурировать со Львовским сырником. Готовится легко, а вкус просто невероятный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 750 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 60 г;

маковая начинка — 200 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Взбить блендером до однородной кремообразной массы.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 20×10 см застелить пергаментом. Выложить половину творожной массы, равномерно распределить.

Маковая начинка с маком. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью кондитерского мешка выложить маковую начинку по центру творожной массы. Накрыть второй частью творожной смеси, разровнять поверхность.

Запеканка с маком. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, до легкого золотистого цвета. Перед подачей, по желанию, украсить сахарной пудрой.

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