Ніжний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей йогуртовий пиріг стане чудовим доповненням до чаю або кави. Тісто замішується швидко, а начинку можна обрати на власний смак — головне, щоб джем був достатньо густим і не розтікався під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 8 г;

соняшникова олія без запаху — 120 мл;

натуральний йогурт — 150 мл;

пшеничне борошно — 250 г;

розпушувач — 10 г;

густий джем — 2–3 ст. л.;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

Збити яйця із цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати олію та йогурт, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти й поступово ввести в тісто. Обережно перемішати до однорідності. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом. Викласти половину тіста, розподілити джем і накрити рештою. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Трохи охолодити пиріг у формі, дістати й посипати цукровою пудрою. Нарізати після повного охолодження.

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