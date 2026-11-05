Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ніжний пиріг на йогурті: простий рецепт на 3 яйцях

Ніжний пиріг на йогурті: простий рецепт на 3 яйцях

Ua ru
5 листопада 2026 03:04
Домашній пиріг із джемом: ніжна випічка на натуральному йогурті Фото: smachnenke.com.ua
Ніжний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей йогуртовий пиріг стане чудовим доповненням до чаю або кави. Тісто замішується швидко, а начинку можна обрати на власний смак — головне, щоб джем був достатньо густим і не розтікався під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • соняшникова олія без запаху — 120 мл;
  • натуральний йогурт — 150 мл;
  • пшеничне борошно — 250 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • густий джем — 2–3 ст. л.;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

  1. Збити яйця із цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.
  2. Додати олію та йогурт, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти й поступово ввести в тісто. Обережно перемішати до однорідності.
  3. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом.
  4. Викласти половину тіста, розподілити джем і накрити рештою.
  5. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою.
  6. Трохи охолодити пиріг у формі, дістати й посипати цукровою пудрою. Нарізати після повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів найпопулярніших пирогів

Шарлотка нашвидкуруч без яєць і молока: все змішати і в духовку.

Ароматний пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна.

Читайте також:

Рецепт пирога "Райське яблучко": виходить смачніше, ніж "шарлотка".

Рецепт пирога "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця.

пиріг рецепт випічка пиріг до чаю
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації