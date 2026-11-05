Ніжний пиріг на йогурті: простий рецепт на 3 яйцях
Ua ru
5 листопада 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Ніжний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Цей йогуртовий пиріг стане чудовим доповненням до чаю або кави. Тісто замішується швидко, а начинку можна обрати на власний смак — головне, щоб джем був достатньо густим і не розтікався під час випікання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- соняшникова олія без запаху — 120 мл;
- натуральний йогурт — 150 мл;
- пшеничне борошно — 250 г;
- розпушувач — 10 г;
- густий джем — 2–3 ст. л.;
- цукрова пудра — для посипання.
Спосіб приготування
- Збити яйця із цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.
- Додати олію та йогурт, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти й поступово ввести в тісто. Обережно перемішати до однорідності.
- Форму діаметром 20 см застелити пергаментом.
- Викласти половину тіста, розподілити джем і накрити рештою.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою.
- Трохи охолодити пиріг у формі, дістати й посипати цукровою пудрою. Нарізати після повного охолодження.
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