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Головна Смак Польський торт хіт 2026: смачніший за Наполеон, а готується простіше

Польський торт хіт 2026: смачніший за Наполеон, а готується простіше

Ua ru
4 листопада 2026 22:21
Польський торт із заварних коржів: ніжний десерт із ванільним кремом
Польський торт. Фото: gospodynka.com.ua

Польський торт — чудова альтернатива звичному Наполеону. Його коржі виходять тонкими й ніжними, а щедрий шар ванільного крему робить кожен шматочок особливо м’яким. Найважливіше — дати торту достатньо часу настоятися, щоб усі шари добре просочилися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для заварного тіста):

  • вода — 200 мл;
  • вершкове масло — 80 г;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 120 г;
  • яйця — 4 шт.

Для крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • тепле молоко — 500 мл;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • вершкове масло — 150 г.
рецепт польського пирога
Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для тіста нагріти воду з вершковим маслом, сіллю та цукром.
  2. Після розтоплення масла всипати борошно, швидко перемішати й трохи охолодити.
  3. По одному додати яйця, щоразу ретельно вимішуючи до однорідності.
  4. Тісто тонко розподілити на пергаменті у формі розміром 34 × 28 см.
  5. Випікати за температури 200 °C приблизно 10–15 хвилин.
  6. Для високого торта приготувати подвійну порцію тіста, щоб отримати чотири коржі, які після випікання розрізати навпіл.
  7. Для крему змішати яйця, цукор і крохмаль, влити тепле молоко та варити до загустіння.
  8. Після закипання проварити ще 30 секунд, додати ванільний цукор і накрити харчовою плівкою в контакт.
  9. Охолоджену заварну основу поступово вмішати у збите м’яке вершкове масло.
  10. Зібрати торт із восьми тонких коржів, щедро промащуючи кожен ванільним кремом.
  11. Змастити боки, прикрасити крихтою або цукровою пудрою.
  12. Поставити десерт у холодильник щонайменше на 12 годин, найкраще — на ніч. За цей час коржі добре просочаться кремом і стануть ніжними та м’якими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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