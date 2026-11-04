Польський торт із заварних коржів: ніжний десерт із ванільним кремом

Польський торт хіт 2026: смачніший за Наполеон, а готується простіше
Ua ru
4 листопада 2026 22:21
Польський торт. Фото: gospodynka.com.ua
Польський торт — чудова альтернатива звичному Наполеону. Його коржі виходять тонкими й ніжними, а щедрий шар ванільного крему робить кожен шматочок особливо м’яким. Найважливіше — дати торту достатньо часу настоятися, щоб усі шари добре просочилися.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для заварного тіста):
- вода — 200 мл;
- вершкове масло — 80 г;
- сіль — щіпка;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- борошно — 120 г;
- яйця — 4 шт.
Для крему:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- тепле молоко — 500 мл;
- ванільний цукор — 10 г;
- вершкове масло — 150 г.
Спосіб приготування
- Для тіста нагріти воду з вершковим маслом, сіллю та цукром.
- Після розтоплення масла всипати борошно, швидко перемішати й трохи охолодити.
- По одному додати яйця, щоразу ретельно вимішуючи до однорідності.
- Тісто тонко розподілити на пергаменті у формі розміром 34 × 28 см.
- Випікати за температури 200 °C приблизно 10–15 хвилин.
- Для високого торта приготувати подвійну порцію тіста, щоб отримати чотири коржі, які після випікання розрізати навпіл.
- Для крему змішати яйця, цукор і крохмаль, влити тепле молоко та варити до загустіння.
- Після закипання проварити ще 30 секунд, додати ванільний цукор і накрити харчовою плівкою в контакт.
- Охолоджену заварну основу поступово вмішати у збите м’яке вершкове масло.
- Зібрати торт із восьми тонких коржів, щедро промащуючи кожен ванільним кремом.
- Змастити боки, прикрасити крихтою або цукровою пудрою.
- Поставити десерт у холодильник щонайменше на 12 годин, найкраще — на ніч. За цей час коржі добре просочаться кремом і стануть ніжними та м’якими.
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