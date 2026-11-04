Польський торт із заварних коржів: ніжний десерт із ванільним кремом

Польський торт. Фото: gospodynka.com.ua

Польський торт — чудова альтернатива звичному Наполеону. Його коржі виходять тонкими й ніжними, а щедрий шар ванільного крему робить кожен шматочок особливо м’яким. Найважливіше — дати торту достатньо часу настоятися, щоб усі шари добре просочилися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для заварного тіста):

вода — 200 мл;

вершкове масло — 80 г;

сіль — щіпка;

цукор — 0,5 ч. л.;

борошно — 120 г;

яйця — 4 шт.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

тепле молоко — 500 мл;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 150 г.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для тіста нагріти воду з вершковим маслом, сіллю та цукром. Після розтоплення масла всипати борошно, швидко перемішати й трохи охолодити. По одному додати яйця, щоразу ретельно вимішуючи до однорідності. Тісто тонко розподілити на пергаменті у формі розміром 34 × 28 см. Випікати за температури 200 °C приблизно 10–15 хвилин. Для високого торта приготувати подвійну порцію тіста, щоб отримати чотири коржі, які після випікання розрізати навпіл. Для крему змішати яйця, цукор і крохмаль, влити тепле молоко та варити до загустіння. Після закипання проварити ще 30 секунд, додати ванільний цукор і накрити харчовою плівкою в контакт. Охолоджену заварну основу поступово вмішати у збите м’яке вершкове масло. Зібрати торт із восьми тонких коржів, щедро промащуючи кожен ванільним кремом. Змастити боки, прикрасити крихтою або цукровою пудрою. Поставити десерт у холодильник щонайменше на 12 годин, найкраще — на ніч. За цей час коржі добре просочаться кремом і стануть ніжними та м’якими.

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