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Главная Вкус Польский торт хит 2026 года: вкуснее Наполеона, а готовится проще

Польский торт хит 2026 года: вкуснее Наполеона, а готовится проще

Ua ru
4 ноября 2026 22:21
Польский торт из заварных коржей: нежный десерт с ванильным кремом
Польский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Польский торт — отличная альтернатива привычному Наполеону. Его коржи получаются тонкими и нежными, а щедрый слой ванильного крема делает каждый кусочек особенно мягким. Самое главное — дать торту достаточно времени настояться, чтобы все слои хорошо пропитались.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для заварного теста):

  • вода — 200 мл;
  • сливочное масло — 80 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • мука — 120 г;
  • яйца — 4 шт.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 60 г;
  • теплое молоко — 500 мл;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 150 г.
рецепт польського пирога
Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для теста нагреть воду со сливочным маслом, солью и сахаром.
  2. После растапливания масла всыпать муку, быстро перемешать и немного остудить.
  3. По одному добавить яйца, каждый раз тщательно вымешивая до однородности.
  4. Тесто тонко распределить на пергаменте в форме размером 34 × 28 см.
  5. Выпекать при температуре 200 °C примерно 10–15 минут.
  6. Для высокого торта приготовить двойную порцию теста, чтобы получилось четыре коржа, которые после выпечки разрезать пополам.
  7. Для крема смешать яйца, сахар и крахмал, влить тёплое молоко и варить до загустения.
  8. После закипания проварить ещё 30 секунд, добавить ванильный сахар и накрыть пищевой плёнкой вплотную.
  9. Охлажденную заварную основу постепенно вмешать в взбитое мягкое сливочное масло.
  10. Собрать торт из восьми тонких коржей, щедро промазывая каждый ванильным кремом.
  11. Смазать бока, украсить крошкой или сахарной пудрой.
  12. Поставить десерт в холодильник как минимум на 12 часов, лучше всего — на ночь. За это время коржи хорошо пропитаются кремом и станут нежными и мягкими.

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пирог десерт рецепт Наполеон
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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