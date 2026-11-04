Польский торт из заварных коржей: нежный десерт с ванильным кремом

Польский торт хит 2026 года: вкуснее Наполеона, а готовится проще
Ua ru
4 ноября 2026 22:21
Польский торт. Фото: gospodynka.com.ua
Польский торт — отличная альтернатива привычному Наполеону. Его коржи получаются тонкими и нежными, а щедрый слой ванильного крема делает каждый кусочек особенно мягким. Самое главное — дать торту достаточно времени настояться, чтобы все слои хорошо пропитались.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для заварного теста):
- вода — 200 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- мука — 120 г;
- яйца — 4 шт.
Для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- теплое молоко — 500 мл;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 150 г.
Способ приготовления
- Для теста нагреть воду со сливочным маслом, солью и сахаром.
- После растапливания масла всыпать муку, быстро перемешать и немного остудить.
- По одному добавить яйца, каждый раз тщательно вымешивая до однородности.
- Тесто тонко распределить на пергаменте в форме размером 34 × 28 см.
- Выпекать при температуре 200 °C примерно 10–15 минут.
- Для высокого торта приготовить двойную порцию теста, чтобы получилось четыре коржа, которые после выпечки разрезать пополам.
- Для крема смешать яйца, сахар и крахмал, влить тёплое молоко и варить до загустения.
- После закипания проварить ещё 30 секунд, добавить ванильный сахар и накрыть пищевой плёнкой вплотную.
- Охлажденную заварную основу постепенно вмешать в взбитое мягкое сливочное масло.
- Собрать торт из восьми тонких коржей, щедро промазывая каждый ванильным кремом.
- Смазать бока, украсить крошкой или сахарной пудрой.
- Поставить десерт в холодильник как минимум на 12 часов, лучше всего — на ночь. За это время коржи хорошо пропитаются кремом и станут нежными и мягкими.
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