Польский торт из заварных коржей: нежный десерт с ванильным кремом

Польский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Польский торт — отличная альтернатива привычному Наполеону. Его коржи получаются тонкими и нежными, а щедрый слой ванильного крема делает каждый кусочек особенно мягким. Самое главное — дать торту достаточно времени настояться, чтобы все слои хорошо пропитались.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для заварного теста):

вода — 200 мл;

сливочное масло — 80 г;

соль — щепотка;

сахар — 0,5 ч. л.;

мука — 120 г;

яйца — 4 шт.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 60 г;

теплое молоко — 500 мл;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 150 г.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для теста нагреть воду со сливочным маслом, солью и сахаром. После растапливания масла всыпать муку, быстро перемешать и немного остудить. По одному добавить яйца, каждый раз тщательно вымешивая до однородности. Тесто тонко распределить на пергаменте в форме размером 34 × 28 см. Выпекать при температуре 200 °C примерно 10–15 минут. Для высокого торта приготовить двойную порцию теста, чтобы получилось четыре коржа, которые после выпечки разрезать пополам. Для крема смешать яйца, сахар и крахмал, влить тёплое молоко и варить до загустения. После закипания проварить ещё 30 секунд, добавить ванильный сахар и накрыть пищевой плёнкой вплотную. Охлажденную заварную основу постепенно вмешать в взбитое мягкое сливочное масло. Собрать торт из восьми тонких коржей, щедро промазывая каждый ванильным кремом. Смазать бока, украсить крошкой или сахарной пудрой. Поставить десерт в холодильник как минимум на 12 часов, лучше всего — на ночь. За это время коржи хорошо пропитаются кремом и станут нежными и мягкими.

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