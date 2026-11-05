Нежный пирог на йогурте: простой рецепт на 3 яйцах
Ua ru
5 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Нежный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот йогуртовый пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе. Тесто замешивается быстро, а начинку можно выбрать по своему вкусу — главное, чтобы джем был достаточно густым и не растекался во время выпечки.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- подсолнечное масло без запаха — 120 мл;
- натуральный йогурт — 150 мл;
- пшеничная мука — 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- густой джем — 2–3 ст. л.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить масло и йогурт, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять и постепенно ввести в тесто. Аккуратно перемешать до однородности.
- Форму диаметром 20 см застелить пергаментом.
- Выложить половину теста, распределить джем и накрыть оставшимся тестом.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность шпажкой.
- Слегка остудить пирог в форме, вынуть и посыпать сахарной пудрой. Нарезать после полного остывания.
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