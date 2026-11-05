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Главная Вкус Нежный пирог на йогурте: простой рецепт на 3 яйцах

Нежный пирог на йогурте: простой рецепт на 3 яйцах

Ua ru
5 ноября 2026 03:04
Домашний пирог с джемом: нежная выпечка на натуральном йогурте Фото: smachnenke.com.ua
Нежный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот йогуртовый пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе. Тесто замешивается быстро, а начинку можно выбрать по своему вкусу — главное, чтобы джем был достаточно густым и не растекался во время выпечки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • подсолнечное масло без запаха — 120 мл;
  • натуральный йогурт — 150 мл;
  • пшеничная мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • густой джем — 2–3 ст. л.;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
  2. Добавить масло и йогурт, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять и постепенно ввести в тесто. Аккуратно перемешать до однородности.
  3. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом.
  4. Выложить половину теста, распределить джем и накрыть оставшимся тестом.
  5. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность шпажкой.
  6. Слегка остудить пирог в форме, вынуть и посыпать сахарной пудрой. Нарезать после полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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