Нежный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот йогуртовый пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе. Тесто замешивается быстро, а начинку можно выбрать по своему вкусу — главное, чтобы джем был достаточно густым и не растекался во время выпечки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 8 г;

подсолнечное масло без запаха — 120 мл;

натуральный йогурт — 150 мл;

пшеничная мука — 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

густой джем — 2–3 ст. л.;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло и йогурт, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять и постепенно ввести в тесто. Аккуратно перемешать до однородности. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом. Выложить половину теста, распределить джем и накрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность шпажкой. Слегка остудить пирог в форме, вынуть и посыпать сахарной пудрой. Нарезать после полного остывания.

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