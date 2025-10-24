Салат Водолій — рецепт приготування ніжного салату з куркою, ананасами та сиром

Салат "Водолій". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат підкорює з першої ложки — легкий, ніжний, з приємною солодкуватою ноткою ананаса. Він ідеальний як для святкового столу, так і для швидкої вечері. Усього кілька простих інгредієнтів і готовий справжній кулінарний шедевр, який розлітається зі столу миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

яйця — 3–4 шт.;

ананаси консервовані — 200 г;

огірки свіжі — 2 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 100 г);

волоські горіхи — 50 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити в підсоленій воді з лавровим листком і кількома горошинами перцю. Охолодити у бульйоні, потім нарізати дрібними кубиками. Яйця зварити круто, очистити та натерти на великій тертці.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Ананаси нарізати кубиками, дати стекти зайвому соку. Огірки нарізати тонкою соломкою, за бажанням обсушити рушником, щоб салат не був водянистим. Плавлені сирки попередньо підморозити й натерти. Горіхи підсмажити на сухій сковороді та подрібнити ножем.

Шари салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці або салатнику викладати шари:

курка — трохи майонезу;

ананаси — тонка сітка соусу;

яйця — знову майонез;

огірки — легкий шар соусу;

зверху натерті сирки.

Завершити салат подрібненими горіхами. Перед подачею поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб усі смаки гармонійно поєдналися.

