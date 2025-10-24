Салат Водолій — рецепт приготування ніжного салату з куркою, ананасами та сиром

Ніжний салат "Водолій" — космічний смак, а готується 5 хвилин
Цей салат підкорює з першої ложки — легкий, ніжний, з приємною солодкуватою ноткою ананаса. Він ідеальний як для святкового столу, так і для швидкої вечері. Усього кілька простих інгредієнтів і готовий справжній кулінарний шедевр, який розлітається зі столу миттєво.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- ананаси консервовані — 200 г;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 100 г);
- волоські горіхи — 50 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити в підсоленій воді з лавровим листком і кількома горошинами перцю. Охолодити у бульйоні, потім нарізати дрібними кубиками. Яйця зварити круто, очистити та натерти на великій тертці.
Ананаси нарізати кубиками, дати стекти зайвому соку. Огірки нарізати тонкою соломкою, за бажанням обсушити рушником, щоб салат не був водянистим. Плавлені сирки попередньо підморозити й натерти. Горіхи підсмажити на сухій сковороді та подрібнити ножем.
У глибокій мисці або салатнику викладати шари:
- курка — трохи майонезу;
- ананаси — тонка сітка соусу;
- яйця — знову майонез;
- огірки — легкий шар соусу;
- зверху натерті сирки.
Завершити салат подрібненими горіхами. Перед подачею поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб усі смаки гармонійно поєдналися.
