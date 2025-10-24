Відео
Ніжний салат "Водолій" — космічний смак, а готується 5 хвилин

Ніжний салат "Водолій" — космічний смак, а готується 5 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 12:00
Салат Водолій — рецепт приготування ніжного салату з куркою, ананасами та сиром
Салат "Водолій". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат підкорює з першої ложки — легкий, ніжний, з приємною солодкуватою ноткою ананаса. Він ідеальний як для святкового столу, так і для швидкої вечері. Усього кілька простих інгредієнтів і готовий справжній кулінарний шедевр, який розлітається зі столу миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • ананаси консервовані — 200 г;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 100 г);
  • волоські горіхи — 50 г;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити в підсоленій воді з лавровим листком і кількома горошинами перцю. Охолодити у бульйоні, потім нарізати дрібними кубиками. Яйця зварити круто, очистити та натерти на великій тертці.

рецепт салату з куркою та ананасами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Ананаси нарізати кубиками, дати стекти зайвому соку. Огірки нарізати тонкою соломкою, за бажанням обсушити рушником, щоб салат не був водянистим. Плавлені сирки попередньо підморозити й натерти. Горіхи підсмажити на сухій сковороді та подрібнити ножем.

смачний салат з куркою та ананасами
Шари салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці або салатнику викладати шари:

  • курка — трохи майонезу;
  • ананаси — тонка сітка соусу;
  • яйця — знову майонез;
  • огірки — легкий шар соусу;
  • зверху натерті сирки.

Завершити салат подрібненими горіхами. Перед подачею поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб усі смаки гармонійно поєдналися.

салат рецепт курка закуска ананас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
