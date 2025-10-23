Відео
Салат "Жозефіна" — знадобиться 400 г курки та 400 г печериць

Салат "Жозефіна" — знадобиться 400 г курки та 400 г печериць

Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 18:17
Салат Жозефіна — рецепт приготування ніжного салату з куркою та грибами з фото
Салат "Жозефіна". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Жозефіна" — це вишуканий і водночас простий у приготуванні рецепт. Соковите куряче філе, ароматні гриби, ніжний сир і пікантна заправка створюють ідеальну гармонію смаків. Ця страва легко стане вашим фаворитом серед святкових салатів і улюбленою стравою для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 400 г;
  • печериці — 400 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • вершковий сир — 2 ст. л. (або плавлений сир);
  • твердий сир — 100 г;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • майонез — кілька ложок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • лимонний сік — кілька крапель;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати заправку: у невеликій мисці з’єднати майонез, вершковий сир, подрібнений часник і трохи лимонного соку. Перемішати до однорідності — соус вийде ніжним, із приємною пікантністю.

рецепт смачного салату з куркою
Майонез та вершковий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе відварити у підсоленій воді, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Печериці нарізати скибочками й обсмажити на сухій сковороді або з краплею олії до золотистого кольору, посолити й поперчити.

смачний рецепт салату з куркою
Огірки та заправка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, остудити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати соломкою або натерти, за потреби відтиснути сік. Сир натерти на дрібній тертці, зелену цибулю подрібнити.

салат з куркою та печерицями шарами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти салат шарами у форму або миску:

  • курка + трохи соусу;
  • огірки;
  • яйця з ложкою соусу;
  • обсмажені гриби;
  • тертий сир.

Зверху прикрасити зеленню та огірковими скибочками. Перед подачею поставити салат "Жозефіна" в холодильник на 30–60 хвилин — так усі смаки з’єднаються, а текстура стане ще ніжнішою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

