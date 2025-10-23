Салат Жозефіна — рецепт приготування ніжного салату з куркою та грибами з фото

Салат "Жозефіна". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Жозефіна" — це вишуканий і водночас простий у приготуванні рецепт. Соковите куряче філе, ароматні гриби, ніжний сир і пікантна заправка створюють ідеальну гармонію смаків. Ця страва легко стане вашим фаворитом серед святкових салатів і улюбленою стравою для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 400 г;

печериці — 400 г;

яйця — 3–4 шт.;

вершковий сир — 2 ст. л. (або плавлений сир);

твердий сир — 100 г;

огірки свіжі — 2 шт.;

зелена цибуля — до свого смаку;

майонез — кілька ложок;

часник — 2–3 зубчики;

лимонний сік — кілька крапель;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати заправку: у невеликій мисці з’єднати майонез, вершковий сир, подрібнений часник і трохи лимонного соку. Перемішати до однорідності — соус вийде ніжним, із приємною пікантністю.

Майонез та вершковий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе відварити у підсоленій воді, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Печериці нарізати скибочками й обсмажити на сухій сковороді або з краплею олії до золотистого кольору, посолити й поперчити.

Огірки та заправка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, остудити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати соломкою або натерти, за потреби відтиснути сік. Сир натерти на дрібній тертці, зелену цибулю подрібнити.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти салат шарами у форму або миску:

курка + трохи соусу;

огірки;

яйця з ложкою соусу;

обсмажені гриби;

тертий сир.

Зверху прикрасити зеленню та огірковими скибочками. Перед подачею поставити салат "Жозефіна" в холодильник на 30–60 хвилин — так усі смаки з’єднаються, а текстура стане ще ніжнішою.

