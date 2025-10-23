Салат Жозефіна — рецепт приготування ніжного салату з куркою та грибами з фото

Салат "Жозефіна" — знадобиться 400 г курки та 400 г печериць
Салат "Жозефіна" — це вишуканий і водночас простий у приготуванні рецепт. Соковите куряче філе, ароматні гриби, ніжний сир і пікантна заправка створюють ідеальну гармонію смаків. Ця страва легко стане вашим фаворитом серед святкових салатів і улюбленою стравою для сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 400 г;
- печериці — 400 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- вершковий сир — 2 ст. л. (або плавлений сир);
- твердий сир — 100 г;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- майонез — кілька ложок;
- часник — 2–3 зубчики;
- лимонний сік — кілька крапель;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Спочатку приготувати заправку: у невеликій мисці з’єднати майонез, вершковий сир, подрібнений часник і трохи лимонного соку. Перемішати до однорідності — соус вийде ніжним, із приємною пікантністю.
Куряче філе відварити у підсоленій воді, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Печериці нарізати скибочками й обсмажити на сухій сковороді або з краплею олії до золотистого кольору, посолити й поперчити.
Яйця відварити круто, остудити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати соломкою або натерти, за потреби відтиснути сік. Сир натерти на дрібній тертці, зелену цибулю подрібнити.
Викласти салат шарами у форму або миску:
- курка + трохи соусу;
- огірки;
- яйця з ложкою соусу;
- обсмажені гриби;
- тертий сир.
Зверху прикрасити зеленню та огірковими скибочками. Перед подачею поставити салат "Жозефіна" в холодильник на 30–60 хвилин — так усі смаки з’єднаються, а текстура стане ще ніжнішою.
