Салат Ярослав за 5 хвилин — рецепт приготування з фото

Салат "Ярослав" за 5 хвилин — новий конкурент звичному Олів'є
Салат "Ярослав" — це сучасний, швидкий і неймовірно смачний варіант для щоденного чи святкового столу. Легкий тунець, солоні огірочки, кукурудза та яйця створюють ідеальний баланс смаків. Готується за кілька хвилин, але виглядає й смакує як справжня ресторанна страва.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- тунець консервований (у власному соку) — 1 банка;
- кукурудза консервована — ½ банки;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- червона цибуля — ½ невеликої головки;
- солоні або мариновані огірки — 2–3 шт.;
- варена морква (за бажанням) — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю очистити й нарізати дрібними кубиками. Огірки та моркву також нарізати невеликими кубиками — вони додадуть кольору та свіжості страві.
Варені яйця подрібнити. З тунця злити рідину, розім’яти його виделкою, щоб утворилися ніжні волокна. У великій мисці змішати тунець, яйця, кукурудзу, овочі та майонез. Посолити, поперчити й акуратно перемішати.
Дати салату настоятися кілька хвилин, щоб смаки розкрилися. Для святкової подачі викласти салат у кулінарне кільце й прикрасити зеленню або зернами кукурудзи.
Салат виходить легкий, ситний і дуже смачний — ідеальна альтернатива класичному "Олів’є", яка готується всього за 5 хвилин.
