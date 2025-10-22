Салат Ярослав за 5 хвилин — рецепт приготування з фото

Салат "Ярослав". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Ярослав" — це сучасний, швидкий і неймовірно смачний варіант для щоденного чи святкового столу. Легкий тунець, солоні огірочки, кукурудза та яйця створюють ідеальний баланс смаків. Готується за кілька хвилин, але виглядає й смакує як справжня ресторанна страва.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

тунець консервований (у власному соку) — 1 банка;

кукурудза консервована — ½ банки;

яйця варені — 3–4 шт.;

червона цибуля — ½ невеликої головки;

солоні або мариновані огірки — 2–3 шт.;

варена морква (за бажанням) — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю очистити й нарізати дрібними кубиками. Огірки та моркву також нарізати невеликими кубиками — вони додадуть кольору та свіжості страві.

Маринована цибуля та огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Варені яйця подрібнити. З тунця злити рідину, розім’яти його виделкою, щоб утворилися ніжні волокна. У великій мисці змішати тунець, яйця, кукурудзу, овочі та майонез. Посолити, поперчити й акуратно перемішати.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати салату настоятися кілька хвилин, щоб смаки розкрилися. Для святкової подачі викласти салат у кулінарне кільце й прикрасити зеленню або зернами кукурудзи.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легкий, ситний і дуже смачний — ідеальна альтернатива класичному "Олів’є", яка готується всього за 5 хвилин.

