Україна
Салат "Ярослав" за 5 хвилин — новий конкурент звичному Олів'є

Салат "Ярослав" за 5 хвилин — новий конкурент звичному Олів'є

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 11:50
Салат Ярослав за 5 хвилин — рецепт приготування з фото
Салат "Ярослав". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Ярослав" — це сучасний, швидкий і неймовірно смачний варіант для щоденного чи святкового столу. Легкий тунець, солоні огірочки, кукурудза та яйця створюють ідеальний баланс смаків. Готується за кілька хвилин, але виглядає й смакує як справжня ресторанна страва.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • тунець консервований (у власному соку) — 1 банка;
  • кукурудза консервована — ½ банки;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • червона цибуля — ½ невеликої головки;
  • солоні або мариновані огірки — 2–3 шт.;
  • варена морква (за бажанням) — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю очистити й нарізати дрібними кубиками. Огірки та моркву також нарізати невеликими кубиками — вони додадуть кольору та свіжості страві.

рецепт смачного салату
Маринована цибуля та огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Варені яйця подрібнити. З тунця злити рідину, розім’яти його виделкою, щоб утворилися ніжні волокна. У великій мисці змішати тунець, яйця, кукурудзу, овочі та майонез. Посолити, поперчити й акуратно перемішати.

рецепт салату з тунцем
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати салату настоятися кілька хвилин, щоб смаки розкрилися. Для святкової подачі викласти салат у кулінарне кільце й прикрасити зеленню або зернами кукурудзи.

рецепт салату замість олів’є
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легкий, ситний і дуже смачний — ідеальна альтернатива класичному "Олів’є", яка готується всього за 5 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
