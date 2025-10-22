Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Ярослав" за 5 минут — новый конкурент привычному Оливье

Салат "Ярослав" за 5 минут — новый конкурент привычному Оливье

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 12:04
обновлено: 11:50
Салат Ярослав за 5 минут — рецепт приготовления с фото
Салат "Ярослав". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Ярослав" — это современный, быстрый и невероятно вкусный вариант для ежедневного или праздничного стола. Легкий тунец, соленые огурчики, кукуруза и яйца создают идеальный баланс вкусов. Готовится за несколько минут, но выглядит и на вкус как настоящее ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка;
  • кукуруза консервированная — ½ банки;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • красный лук — ½ небольшой головки;
  • соленые или маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • вареная морковь (по желанию) — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Огурцы и морковь также нарезать небольшими кубиками — они придадут цвета и свежести блюду.

рецепт смачного салату
Маринованный лук и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареные яйца измельчить. С тунца слить жидкость, размять его вилкой, чтобы образовались нежные волокна. В большой миске смешать тунец, яйца, кукурузу, овощи и майонез. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

рецепт салату з тунцем
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать салату настояться несколько минут, чтобы вкусы раскрылись. Для праздничной подачи выложить салат в кулинарное кольцо и украсить зеленью или зернами кукурузы.

рецепт салату замість олів’є
Готовый салат Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легкий, сытный и очень вкусный — идеальная альтернатива классическому "Оливье", которая готовится всего за 5 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт оливье закуска тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации