Салат Ярослав за 5 минут — рецепт приготовления с фото

Салат "Ярослав". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Ярослав" — это современный, быстрый и невероятно вкусный вариант для ежедневного или праздничного стола. Легкий тунец, соленые огурчики, кукуруза и яйца создают идеальный баланс вкусов. Готовится за несколько минут, но выглядит и на вкус как настоящее ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка;

кукуруза консервированная — ½ банки;

яйца вареные — 3-4 шт.;

красный лук — ½ небольшой головки;

соленые или маринованные огурцы — 2-3 шт.;

вареная морковь (по желанию) — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Огурцы и морковь также нарезать небольшими кубиками — они придадут цвета и свежести блюду.

Маринованный лук и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареные яйца измельчить. С тунца слить жидкость, размять его вилкой, чтобы образовались нежные волокна. В большой миске смешать тунец, яйца, кукурузу, овощи и майонез. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать салату настояться несколько минут, чтобы вкусы раскрылись. Для праздничной подачи выложить салат в кулинарное кольцо и украсить зеленью или зернами кукурузы.

Готовый салат Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легкий, сытный и очень вкусный — идеальная альтернатива классическому "Оливье", которая готовится всего за 5 минут.

