Салат Ярослав за 5 минут — рецепт приготовления с фото

Салат "Ярослав" за 5 минут — новый конкурент привычному Оливье
Салат "Ярослав" — это современный, быстрый и невероятно вкусный вариант для ежедневного или праздничного стола. Легкий тунец, соленые огурчики, кукуруза и яйца создают идеальный баланс вкусов. Готовится за несколько минут, но выглядит и на вкус как настоящее ресторанное блюдо.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка;
- кукуруза консервированная — ½ банки;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- красный лук — ½ небольшой головки;
- соленые или маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- вареная морковь (по желанию) — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Огурцы и морковь также нарезать небольшими кубиками — они придадут цвета и свежести блюду.
Вареные яйца измельчить. С тунца слить жидкость, размять его вилкой, чтобы образовались нежные волокна. В большой миске смешать тунец, яйца, кукурузу, овощи и майонез. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
Дать салату настояться несколько минут, чтобы вкусы раскрылись. Для праздничной подачи выложить салат в кулинарное кольцо и украсить зеленью или зернами кукурузы.
Салат получается легкий, сытный и очень вкусный — идеальная альтернатива классическому "Оливье", которая готовится всего за 5 минут.
