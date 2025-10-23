Салат Жозефина — рецепт приготовления нежного салата с курицей и грибами с фото

Салат "Жозефина". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Жозефина" — это изысканный и одновременно простой в приготовлении рецепт. Сочное куриное филе, ароматные грибы, нежный сыр и пикантная заправка создают идеальную гармонию вкусов. Это блюдо легко станет вашим фаворитом среди праздничных салатов и любимым блюдом для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 400 г;

шампиньоны — 400 г;

яйца — 3-4 шт.;

сливочный сыр — 2 ст. л. (или плавленый сыр);

твердый сыр — 100 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

зеленый лук — по своему вкусу;

майонез — несколько ложек;

чеснок — 2-3 зубчика;

лимонный сок — несколько капель;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовить заправку: в небольшой миске соединить майонез, сливочный сыр, измельченный чеснок и немного лимонного сока. Перемешать до однородности — соус получится нежным, с приятной пикантностью.

Майонез и сливочный сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, охладить и нарезать мелкими кубиками. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистого цвета, посолить и поперчить.

Огурцы и заправка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке. Огурцы нарезать соломкой или натереть, при необходимости отжать сок. Сыр натереть на мелкой терке, зеленый лук измельчить.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить салат слоями в форму или миску:

курица + немного соуса;

огурцы;

яйца с ложкой соуса;

обжаренные грибы;

тертый сыр.

Сверху украсить зеленью и огуречными ломтиками. Перед подачей поставить салат "Жозефина" в холодильник на 30-60 минут — так все вкусы соединятся, а текстура станет еще нежнее.

