Салат Жозефина — рецепт приготовления нежного салата с курицей и грибами с фото

Салат "Жозефина" — понадобится 400 г курицы и 400 г шампиньонов
Салат "Жозефина" — это изысканный и одновременно простой в приготовлении рецепт. Сочное куриное филе, ароматные грибы, нежный сыр и пикантная заправка создают идеальную гармонию вкусов. Это блюдо легко станет вашим фаворитом среди праздничных салатов и любимым блюдом для семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 400 г;
- шампиньоны — 400 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- сливочный сыр — 2 ст. л. (или плавленый сыр);
- твердый сыр — 100 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- майонез — несколько ложек;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- лимонный сок — несколько капель;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сначала приготовить заправку: в небольшой миске соединить майонез, сливочный сыр, измельченный чеснок и немного лимонного сока. Перемешать до однородности — соус получится нежным, с приятной пикантностью.
Куриное филе отварить в подсоленной воде, охладить и нарезать мелкими кубиками. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистого цвета, посолить и поперчить.
Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке. Огурцы нарезать соломкой или натереть, при необходимости отжать сок. Сыр натереть на мелкой терке, зеленый лук измельчить.
Выложить салат слоями в форму или миску:
- курица + немного соуса;
- огурцы;
- яйца с ложкой соуса;
- обжаренные грибы;
- тертый сыр.
Сверху украсить зеленью и огуречными ломтиками. Перед подачей поставить салат "Жозефина" в холодильник на 30-60 минут — так все вкусы соединятся, а текстура станет еще нежнее.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!