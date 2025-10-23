Видео
Дата публикации 23 октября 2025 12:04
обновлено: 18:17
Салат Жозефина — рецепт приготовления нежного салата с курицей и грибами с фото
Салат "Жозефина". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Жозефина" — это изысканный и одновременно простой в приготовлении рецепт. Сочное куриное филе, ароматные грибы, нежный сыр и пикантная заправка создают идеальную гармонию вкусов. Это блюдо легко станет вашим фаворитом среди праздничных салатов и любимым блюдом для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 400 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • сливочный сыр — 2 ст. л. (или плавленый сыр);
  • твердый сыр — 100 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • майонез — несколько ложек;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • лимонный сок — несколько капель;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовить заправку: в небольшой миске соединить майонез, сливочный сыр, измельченный чеснок и немного лимонного сока. Перемешать до однородности — соус получится нежным, с приятной пикантностью.

рецепт смачного салату з куркою
Майонез и сливочный сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, охладить и нарезать мелкими кубиками. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистого цвета, посолить и поперчить.

смачний рецепт салату з куркою
Огурцы и заправка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке. Огурцы нарезать соломкой или натереть, при необходимости отжать сок. Сыр натереть на мелкой терке, зеленый лук измельчить.

салат з куркою та печерицями шарами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить салат слоями в форму или миску:

  • курица + немного соуса;
  • огурцы;
  • яйца с ложкой соуса;
  • обжаренные грибы;
  • тертый сыр.

Сверху украсить зеленью и огуречными ломтиками. Перед подачей поставить салат "Жозефина" в холодильник на 30-60 минут — так все вкусы соединятся, а текстура станет еще нежнее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
