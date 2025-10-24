Видео
Видео

Нежный салат "Водолей" — космический вкус, а готовится 5 минут

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:04
обновлено: 12:00
Салат Водолей — рецепт приготовления нежного салата с курицей, ананасами и сыром
Салат "Водолей". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат покоряет с первой ложки — легкий, нежный, с приятной сладковатой ноткой ананаса. Он идеален как для праздничного стола, так и для быстрого ужина. Всего несколько простых ингредиентов и готов настоящий кулинарный шедевр, который разлетается со стола мгновенно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 300 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • ананасы консервированные — 200 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);
  • грецкие орехи — 50 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и несколькими горошинами перца. Охладить в бульоне, затем нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на крупной терке.

рецепт салату з куркою та ананасами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Ананасы нарезать кубиками, дать стечь лишнему соку. Огурцы нарезать тонкой соломкой, по желанию обсушить полотенцем, чтобы салат не был водянистым. Плавленые сырки предварительно подморозить и натереть. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом.

смачний салат з куркою та ананасами
Слои салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске или салатнике выкладывать слои:

  • курица — немного майонеза;
  • ананасы — тонкая сетка соуса;
  • яйца — снова майонез;
  • огурцы — легкий слой соуса;
  • сверху натертые сырки.

Завершить салат измельченными орехами. Перед подачей поставить в холодильник на 30 минут, чтобы все вкусы гармонично соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт курица закуска ананас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
