Салат Водолей — рецепт приготовления нежного салата с курицей, ананасами и сыром

Салат "Водолей". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат покоряет с первой ложки — легкий, нежный, с приятной сладковатой ноткой ананаса. Он идеален как для праздничного стола, так и для быстрого ужина. Всего несколько простых ингредиентов и готов настоящий кулинарный шедевр, который разлетается со стола мгновенно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 300 г;

яйца — 3-4 шт.;

ананасы консервированные — 200 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);

грецкие орехи — 50 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и несколькими горошинами перца. Охладить в бульоне, затем нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на крупной терке.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Ананасы нарезать кубиками, дать стечь лишнему соку. Огурцы нарезать тонкой соломкой, по желанию обсушить полотенцем, чтобы салат не был водянистым. Плавленые сырки предварительно подморозить и натереть. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом.

Слои салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске или салатнике выкладывать слои:

курица — немного майонеза;

ананасы — тонкая сетка соуса;

яйца — снова майонез;

огурцы — легкий слой соуса;

сверху натертые сырки.

Завершить салат измельченными орехами. Перед подачей поставить в холодильник на 30 минут, чтобы все вкусы гармонично соединились.

