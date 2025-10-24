Салат Водолей — рецепт приготовления нежного салата с курицей, ананасами и сыром

Нежный салат "Водолей" — космический вкус, а готовится 5 минут
Этот салат покоряет с первой ложки — легкий, нежный, с приятной сладковатой ноткой ананаса. Он идеален как для праздничного стола, так и для быстрого ужина. Всего несколько простых ингредиентов и готов настоящий кулинарный шедевр, который разлетается со стола мгновенно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- ананасы консервированные — 200 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);
- грецкие орехи — 50 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и несколькими горошинами перца. Охладить в бульоне, затем нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на крупной терке.
Ананасы нарезать кубиками, дать стечь лишнему соку. Огурцы нарезать тонкой соломкой, по желанию обсушить полотенцем, чтобы салат не был водянистым. Плавленые сырки предварительно подморозить и натереть. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом.
В глубокой миске или салатнике выкладывать слои:
- курица — немного майонеза;
- ананасы — тонкая сетка соуса;
- яйца — снова майонез;
- огурцы — легкий слой соуса;
- сверху натертые сырки.
Завершить салат измельченными орехами. Перед подачей поставить в холодильник на 30 минут, чтобы все вкусы гармонично соединились.
