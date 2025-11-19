Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат "Київський" — 10 хвилин, а смачніший за "Олів’є"

Новий салат "Київський" — 10 хвилин, а смачніший за "Олів’є"

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:44
Оновлено: 12:44
Новий салат Київський — рецепт приготування з фото та швидкий спосіб приготування
Салат "Київський". Фото: gospodynka.com.ua

Новий салат "Київський" підкорює з першої ложки завдяки свіжому смаку та легкості приготування. Він поєднує соковиту курку, овочі та ніжний сир, створюючи по-справжньому гармонійний результат. Такий салат зручно готувати навіть перед неочікуваними гостями, адже він збирається за лічені хвилини. Це чудова альтернатива класичному "Олів’є" — легша, сучасніша та яскравіша.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • копчена куряча грудка або стегно — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • цибуля зелена — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку, свіжий огірок та болгарський перець тонкою соломкою, перекласти у глибоку салатницю.

рецепт смачного салату
Яйця та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати варені яйця соломкою, додати до основних інгредієнтів разом із консервованою кукурудзою. Натерти твердий сир на дрібній або середній тертці, пересипати до салату.

рецепт салату з куркою та кукурудзою
Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити зелену цибулю, висипати до загальної маси. Додати майонез, акуратно перемішати до однорідності та подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт курка олів'є закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації