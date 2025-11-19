Новий салат Київський — рецепт приготування з фото та швидкий спосіб приготування

Новий салат "Київський" — 10 хвилин, а смачніший за "Олів’є"
Новий салат "Київський" підкорює з першої ложки завдяки свіжому смаку та легкості приготування. Він поєднує соковиту курку, овочі та ніжний сир, створюючи по-справжньому гармонійний результат. Такий салат зручно готувати навіть перед неочікуваними гостями, адже він збирається за лічені хвилини. Це чудова альтернатива класичному "Олів’є" — легша, сучасніша та яскравіша.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчена куряча грудка або стегно — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- кукурудза консервована — 100 г;
- сир твердий — 150 г;
- цибуля зелена — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати копчену курку, свіжий огірок та болгарський перець тонкою соломкою, перекласти у глибоку салатницю.
Нарізати варені яйця соломкою, додати до основних інгредієнтів разом із консервованою кукурудзою. Натерти твердий сир на дрібній або середній тертці, пересипати до салату.
Подрібнити зелену цибулю, висипати до загальної маси. Додати майонез, акуратно перемішати до однорідності та подавати.
