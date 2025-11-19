Новий салат Київський — рецепт приготування з фото та швидкий спосіб приготування

Салат "Київський". Фото: gospodynka.com.ua

Новий салат "Київський" підкорює з першої ложки завдяки свіжому смаку та легкості приготування. Він поєднує соковиту курку, овочі та ніжний сир, створюючи по-справжньому гармонійний результат. Такий салат зручно готувати навіть перед неочікуваними гостями, адже він збирається за лічені хвилини. Це чудова альтернатива класичному "Олів’є" — легша, сучасніша та яскравіша.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

копчена куряча грудка або стегно — 200 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

кукурудза консервована — 100 г;

сир твердий — 150 г;

цибуля зелена — до свого смаку;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку, свіжий огірок та болгарський перець тонкою соломкою, перекласти у глибоку салатницю.

Яйця та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати варені яйця соломкою, додати до основних інгредієнтів разом із консервованою кукурудзою. Натерти твердий сир на дрібній або середній тертці, пересипати до салату.

Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити зелену цибулю, висипати до загальної маси. Додати майонез, акуратно перемішати до однорідності та подавати.

