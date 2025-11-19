Новый салат Киевский — рецепт приготовления с фото и быстрый способ приготовления

Новый салат "Киевский" — 10 минут, а вкуснее "Оливье"
Новый салат "Киевский" покоряет с первой ложки благодаря свежему вкусу и легкости приготовления. Он сочетает сочную курицу, овощи и нежный сыр, создавая по-настоящему гармоничный результат. Такой салат удобно готовить даже перед неожиданными гостями, ведь он собирается за считанные минуты. Это отличная альтернатива классическому "Оливье" — легче, современнее и ярче.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченая куриная грудка или бедро — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- кукуруза консервированная — 100 г;
- сыр твердый — 150 г;
- лук зеленый — по своему вкусу;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать копченую курицу, свежий огурец и болгарский перец тонкой соломкой, переложить в глубокую салатницу.
Нарезать вареные яйца соломкой, добавить к основным ингредиентам вместе с консервированной кукурузой. Натереть твердый сыр на мелкой или средней терке, пересыпать в салат.
Измельчить зеленый лук, высыпать к общей массе. Добавить майонез, аккуратно перемешать до однородности и подавать.
