Новый салат Киевский — рецепт приготовления с фото и быстрый способ приготовления

Салат "Киевский". Фото: gospodynka.com.ua

Новый салат "Киевский" покоряет с первой ложки благодаря свежему вкусу и легкости приготовления. Он сочетает сочную курицу, овощи и нежный сыр, создавая по-настоящему гармоничный результат. Такой салат удобно готовить даже перед неожиданными гостями, ведь он собирается за считанные минуты. Это отличная альтернатива классическому "Оливье" — легче, современнее и ярче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

копченая куриная грудка или бедро — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

кукуруза консервированная — 100 г;

сыр твердый — 150 г;

лук зеленый — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу, свежий огурец и болгарский перец тонкой соломкой, переложить в глубокую салатницу.

Яйца и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать вареные яйца соломкой, добавить к основным ингредиентам вместе с консервированной кукурузой. Натереть твердый сыр на мелкой или средней терке, пересыпать в салат.

Сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить зеленый лук, высыпать к общей массе. Добавить майонез, аккуратно перемешать до однородности и подавать.

