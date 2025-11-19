Видео
Новый салат "Киевский" — 10 минут, а вкуснее "Оливье"

Дата публикации 19 ноября 2025 12:44
обновлено: 12:44
Новый салат Киевский — рецепт приготовления с фото и быстрый способ приготовления
Салат "Киевский". Фото: gospodynka.com.ua

Новый салат "Киевский" покоряет с первой ложки благодаря свежему вкусу и легкости приготовления. Он сочетает сочную курицу, овощи и нежный сыр, создавая по-настоящему гармоничный результат. Такой салат удобно готовить даже перед неожиданными гостями, ведь он собирается за считанные минуты. Это отличная альтернатива классическому "Оливье" — легче, современнее и ярче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • копченая куриная грудка или бедро — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • лук зеленый — по своему вкусу;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу, свежий огурец и болгарский перец тонкой соломкой, переложить в глубокую салатницу.

Яйца и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать вареные яйца соломкой, добавить к основным ингредиентам вместе с консервированной кукурузой. Натереть твердый сыр на мелкой или средней терке, пересыпать в салат.

Сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить зеленый лук, высыпать к общей массе. Добавить майонез, аккуратно перемешать до однородности и подавать.

салат рецепт курица оливье закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
