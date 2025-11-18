Видео
Видео

Салат "Аврора" № 1 — превзошел даже "Оливье" и "Шубу"

Салат "Аврора" № 1 — превзошел даже "Оливье" и "Шубу"

Дата публикации 18 ноября 2025 12:04
обновлено: 14:44
Салат Аврора с куриной печенью — рецепт приготовления нежного праздничного салата, который превосходит Оливье и Шубу
Салат "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Аврора" — это настоящая находка для праздничного стола. Он выглядит эффектно, имеет сбалансированный вкус и необычайную нежность благодаря сочетанию куриной печени, овощей и яиц. Простой в приготовлении, но по вкусу легко превосходит классические "Оливье" и "Шубу".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 250 г;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • морковь по-корейски — 300 г;
  • майонез — 100 г;
  • перец черный молотый, соль — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриную печень промыть, зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду с лавровым листом и душистым перцем. Варить 8-10 минут до готовности, не переваривая. Остудить, нарезать кубиками, посолить и поперчить по своему вкусу.

рецепт святкового салату
Печень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить и оставить остывать.

салат з курячою печінкою
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Маринованные огурцы нарезать кубиками, лишнюю жидкость отцедить. Яйца натереть на мелкой терке. Морковь по-корейски немного измельчить ножом.

Собрать салат в разъемном кольце диаметром 18 см:

  • первый слой — куриная печень, слегка утрамбовать и смазать майонезом;
  • второй слой — обжаренный лук, снова тонкая сеточка майонеза;
  • третий слой — маринованные огурцы, разровнять и слегка придавить, добавить немного майонеза;
  • четвертый слой — натертые яйца, посолить, смазать майонезом;
  • пятый слой — морковь по-корейски, разровнять поверхность.
рецепт смачного салату з курячою печінкою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей снять кольцо — блюдо держит форму и имеет эффектный вид.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
