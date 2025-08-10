Новий салат із кабачків по-грецьки — простий рецепт із бринзою та помідорами

Салат із кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Новий салат з кабачків по-грецьки — це свіжість літа у кожній ложці. Поєднання соковитих помідорів, ніжної бринзи, ароматної зелені та запечених кабачків створює ідеальний смак без зайвих складнощів. Такий салат стане чудовим доповненням до обіду або легкою стравою на вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (приблизно 700 г);

помідори — 2 шт.;

сир бринза — 100 г;

зелена цибуля — пучок;

кріп — пучок.

Для заправки кабачків:

олія — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

улюблені спеції — за бажанням.

Для фінальної заправки:

олія — на смак.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати середніми кубиками, викласти на застелений тефлоновим килимком деко й злегка змастити олією. Приготувати заправку для запікання: змішати олію, гірчицю, сіль і спеції до однорідної суміші. Полити кабачки соусом, ретельно перемішати, рівномірно розподілити на деку.

Кабачки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими. Поки кабачки охолоджуються, нарізати помідори кубиками приблизно такого ж розміру. Подрібнити кріп і зелену цибулю. У салатник викласти запечені кабачки, додати помідори та зелень. Заправити невеликою кількістю олії.

Кабачки та бринза. Фото: smachnenke.com.ua

Сир бринзу нарізати або розкришити руками, додати до салату. Солити не потрібно, адже бринза і кабачки вже містять достатню кількість солі.

Салат із кабачками та бринзою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "по-грецьки" виходить напрочуд легким, літнім і свіжим. У ньому лише кілька простих інгредієнтів, але їх поєднання дарує досконалий смак і задоволення.

