Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Новий салат з кабачків "по-грецьки" — рецепт на літо arrow

Новий салат з кабачків "по-грецьки" — рецепт на літо

10 серпня 2025 12:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Новий салат із кабачків по-грецьки — простий рецепт із бринзою та помідорами
Салат із кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Новий салат з кабачків по-грецьки — це свіжість літа у кожній ложці. Поєднання соковитих помідорів, ніжної бринзи, ароматної зелені та запечених кабачків створює ідеальний смак без зайвих складнощів. Такий салат стане чудовим доповненням до обіду або легкою стравою на вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (приблизно 700 г);
  • помідори — 2 шт.;
  • сир бринза — 100 г;
  • зелена цибуля — пучок;
  • кріп — пучок.

Для заправки кабачків:

  • олія — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • улюблені спеції — за бажанням.

Для фінальної заправки:

  • олія — на смак.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати середніми кубиками, викласти на застелений тефлоновим килимком деко й злегка змастити олією. Приготувати заправку для запікання: змішати олію, гірчицю, сіль і спеції до однорідної суміші. Полити кабачки соусом, ретельно перемішати, рівномірно розподілити на деку.

що приготувати з кабачків
Кабачки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими. Поки кабачки охолоджуються, нарізати помідори кубиками приблизно такого ж розміру. Подрібнити кріп і зелену цибулю. У салатник викласти запечені кабачки, додати помідори та зелень. Заправити невеликою кількістю олії.

рецепт салата з кабачками
Кабачки та бринза. Фото: smachnenke.com.ua

Сир бринзу нарізати або розкришити руками, додати до салату. Солити не потрібно, адже бринза і кабачки вже містять достатню кількість солі.

салат з кабачками та бринзою
Салат із кабачками та бринзою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "по-грецьки" виходить напрочуд легким, літнім і свіжим. У ньому лише кілька простих інгредієнтів, але їх поєднання дарує досконалий смак і задоволення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

овочі салат рецепт закуска кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації