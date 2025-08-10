Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Новый салат из кабачков "по-гречески" — рецепт на лето arrow

Новый салат из кабачков "по-гречески" — рецепт на лето

10 августа 2025 12:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Новый салат из кабачков по-гречески — простой рецепт с брынзой и помидорами
Салат из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Новый салат из кабачков по-гречески — это свежесть лета в каждой ложке. Сочетание сочных помидоров, нежной брынзы, ароматной зелени и запеченных кабачков создает идеальный вкус без лишних сложностей. Такой салат станет отличным дополнением к обеду или легким блюдом на ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (примерно 700 г);
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр брынза — 100 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок.

Для заправки кабачков:

  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • любимые специи — по желанию.

Для финальной заправки:

  • растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать средними кубиками, выложить на застеленный тефлоновым ковриком противень и слегка смазать маслом. Приготовить заправку для запекания: смешать масло, горчицу, соль и специи до однородной смеси. Полить кабачки соусом, тщательно перемешать, равномерно распределить на противне.

що приготувати з кабачків
Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока кабачки не станут мягкими. Пока кабачки охлаждаются, нарезать помидоры кубиками примерно такого же размера. Измельчить укроп и зеленый лук. В салатник выложить запеченные кабачки, добавить помидоры и зелень. Заправить небольшим количеством растительного масла.

рецепт салата з кабачками
Кабачки и брынза. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр брынзу нарезать или раскрошить руками, добавить к салату. Солить не нужно, ведь брынза и кабачки уже содержат достаточное количество соли.

салат з кабачками та бринзою
Салат с кабачками и брынзой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "по-гречески" получается удивительно легким, летним и свежим. В нем всего несколько простых ингредиентов, но их сочетание дарит совершенный вкус и удовольствие.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

овощи салат рецепт закуска кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации