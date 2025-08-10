Новый салат из кабачков по-гречески — простой рецепт с брынзой и помидорами

Салат из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Новый салат из кабачков по-гречески — это свежесть лета в каждой ложке. Сочетание сочных помидоров, нежной брынзы, ароматной зелени и запеченных кабачков создает идеальный вкус без лишних сложностей. Такой салат станет отличным дополнением к обеду или легким блюдом на ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (примерно 700 г);

помидоры — 2 шт.;

сыр брынза — 100 г;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок.

Для заправки кабачков:

растительное масло — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

любимые специи — по желанию.

Для финальной заправки:

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать средними кубиками, выложить на застеленный тефлоновым ковриком противень и слегка смазать маслом. Приготовить заправку для запекания: смешать масло, горчицу, соль и специи до однородной смеси. Полить кабачки соусом, тщательно перемешать, равномерно распределить на противне.

Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока кабачки не станут мягкими. Пока кабачки охлаждаются, нарезать помидоры кубиками примерно такого же размера. Измельчить укроп и зеленый лук. В салатник выложить запеченные кабачки, добавить помидоры и зелень. Заправить небольшим количеством растительного масла.

Кабачки и брынза. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр брынзу нарезать или раскрошить руками, добавить к салату. Солить не нужно, ведь брынза и кабачки уже содержат достаточное количество соли.

Салат с кабачками и брынзой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "по-гречески" получается удивительно легким, летним и свежим. В нем всего несколько простых ингредиентов, но их сочетание дарит совершенный вкус и удовольствие.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.