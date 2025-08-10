Новый салат из кабачков по-гречески — простой рецепт с брынзой и помидорами

Новый салат из кабачков "по-гречески" — рецепт на лето
Новый салат из кабачков по-гречески — это свежесть лета в каждой ложке. Сочетание сочных помидоров, нежной брынзы, ароматной зелени и запеченных кабачков создает идеальный вкус без лишних сложностей. Такой салат станет отличным дополнением к обеду или легким блюдом на ужин.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 700 г);
- помидоры — 2 шт.;
- сыр брынза — 100 г;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок.
Для заправки кабачков:
- растительное масло — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- любимые специи — по желанию.
Для финальной заправки:
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления
Кабачки нарезать средними кубиками, выложить на застеленный тефлоновым ковриком противень и слегка смазать маслом. Приготовить заправку для запекания: смешать масло, горчицу, соль и специи до однородной смеси. Полить кабачки соусом, тщательно перемешать, равномерно распределить на противне.
Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока кабачки не станут мягкими. Пока кабачки охлаждаются, нарезать помидоры кубиками примерно такого же размера. Измельчить укроп и зеленый лук. В салатник выложить запеченные кабачки, добавить помидоры и зелень. Заправить небольшим количеством растительного масла.
Сыр брынзу нарезать или раскрошить руками, добавить к салату. Солить не нужно, ведь брынза и кабачки уже содержат достаточное количество соли.
Салат "по-гречески" получается удивительно легким, летним и свежим. В нем всего несколько простых ингредиентов, но их сочетание дарит совершенный вкус и удовольствие.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!