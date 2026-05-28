Головна Смак Новий спосіб заготівлі вишні на зиму: нектар без соковижималки

Дата публікації: 28 травня 2026 21:04
Новий спосіб заготівлі черешні та вишні на зиму: нектар без соковижималки
Нектар з вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній нектар з черешні або вишні — це найсмачніший спосіб зберегти літній смак ягід на всю зиму. Напій виходить ароматним, насиченим і значно кращим за магазинні варіанти. Готується він дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих добавок. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • черешня або вишня без кісточок — 4,5 кг.;
  • цукор — 700 г (або за смаком).;
  • вода — за потреби.
рецепт компота з вишнями
Приготування компоту. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Ягоди добре промити та видалити кісточки.
  2. Перекласти у велику каструлю, додати трохи води, щоб ледь покривала ягоди, і прогріти до м’якості.
  3. Розім’яти або перебити блендером до однорідної маси.
  4. Додати цукор і добре перемішати, довівши до гарячого стану, щоб він повністю розчинився.
  5. За бажанням масу можна процідити через сито для більш ніжної текстури без м’якоті.
  6. Готовий нектар розлити у стерилізовані банки або пляшки, щільно закрити та залишити до повного охолодження.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
