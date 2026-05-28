Новий спосіб заготівлі черешні та вишні на зиму: нектар без соковижималки

Новий спосіб заготівлі вишні на зиму: нектар без соковижималки
Дата публікації: 28 травня 2026 21:04
Нектар з вишні. Фото: smachnenke.com.ua
Домашній нектар з черешні або вишні — це найсмачніший спосіб зберегти літній смак ягід на всю зиму. Напій виходить ароматним, насиченим і значно кращим за магазинні варіанти. Готується він дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих добавок.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- черешня або вишня без кісточок — 4,5 кг.;
- цукор — 700 г (або за смаком).;
- вода — за потреби.
Спосіб приготування
- Ягоди добре промити та видалити кісточки.
- Перекласти у велику каструлю, додати трохи води, щоб ледь покривала ягоди, і прогріти до м’якості.
- Розім’яти або перебити блендером до однорідної маси.
- Додати цукор і добре перемішати, довівши до гарячого стану, щоб він повністю розчинився.
- За бажанням масу можна процідити через сито для більш ніжної текстури без м’якоті.
- Готовий нектар розлити у стерилізовані банки або пляшки, щільно закрити та залишити до повного охолодження.
