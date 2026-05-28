Новий спосіб заготівлі черешні та вишні на зиму: нектар без соковижималки

Нектар з вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній нектар з черешні або вишні — це найсмачніший спосіб зберегти літній смак ягід на всю зиму. Напій виходить ароматним, насиченим і значно кращим за магазинні варіанти. Готується він дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих добавок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

черешня або вишня без кісточок — 4,5 кг.;

цукор — 700 г (або за смаком).;

вода — за потреби.

Приготування компоту. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Ягоди добре промити та видалити кісточки. Перекласти у велику каструлю, додати трохи води, щоб ледь покривала ягоди, і прогріти до м’якості. Розім’яти або перебити блендером до однорідної маси. Додати цукор і добре перемішати, довівши до гарячого стану, щоб він повністю розчинився. За бажанням масу можна процідити через сито для більш ніжної текстури без м’якоті. Готовий нектар розлити у стерилізовані банки або пляшки, щільно закрити та залишити до повного охолодження.

