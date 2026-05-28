Новый способ заготовки черешни и вишни на зиму: нектар без соковыжималки

Новый способ заготовки вишни на зиму: нектар без соковыжималки
Дата публикации 28 мая 2026 21:04
Нектар из вишни. Фото: smachnenke.com.ua
Домашний нектар из черешни или вишни — это самый вкусный способ сохранить летний вкус ягод на всю зиму. Напиток получается ароматным, насыщенным и значительно лучше магазинных вариантов. Готовится он очень просто, без сложных ингредиентов и лишних добавок.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- черешня или вишня без косточек — 4,5 кг;
- сахар — 700 г (или по вкусу);
- вода — по необходимости.
Способ приготовления
- Ягоды хорошо промыть и удалить косточки.
- Переложить в большую кастрюлю, добавить немного воды, чтобы едва покрывала ягоды, и прогреть до мягкости.
- Размять или перебить блендером до однородной массы.
- Добавить сахар и хорошо перемешать, доведя до горячего состояния, чтобы он полностью растворился.
- По желанию массу можно процедить через сито для более нежной текстуры без мякоти.
- Готовый нектар разлить в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрыть и оставить до полного остывания.
