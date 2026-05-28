Главная Вкус Новый способ заготовки вишни на зиму: нектар без соковыжималки

Дата публикации 28 мая 2026 21:04
Новый способ заготовки черешни и вишни на зиму: нектар без соковыжималки
Нектар из вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний нектар из черешни или вишни — это самый вкусный способ сохранить летний вкус ягод на всю зиму. Напиток получается ароматным, насыщенным и значительно лучше магазинных вариантов. Готовится он очень просто, без сложных ингредиентов и лишних добавок.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • черешня или вишня без косточек — 4,5 кг;
  • сахар — 700 г (или по вкусу);
  • вода — по необходимости.
Приготовление компота. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Ягоды хорошо промыть и удалить косточки.
  2. Переложить в большую кастрюлю, добавить немного воды, чтобы едва покрывала ягоды, и прогреть до мягкости.
  3. Размять или перебить блендером до однородной массы.
  4. Добавить сахар и хорошо перемешать, доведя до горячего состояния, чтобы он полностью растворился.
  5. По желанию массу можно процедить через сито для более нежной текстуры без мякоти.
  6. Готовый нектар разлить в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрыть и оставить до полного остывания.

Юлия Щербак
Юлия Щербак
