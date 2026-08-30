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Головна Смак Обережно, найсмачніша аджика на зиму: рецепт без помідорів

Обережно, найсмачніша аджика на зиму: рецепт без помідорів

Ua ru
30 серпня 2026 01:04
Аджика без помідорів: густа, гостра та насичена
Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля сподобається любителям яскравих гострих соусів. Томатна паста робить аджику густою, а поєднання часнику, зелені та перцю додає їй насиченого смаку. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 5 баночок по 0,5 л.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 2 кг;
  • гострий перець — 5–6 шт.;
  • часник — 250 г;
  • петрушка та кріп — 60 г;
  • сіль — 25 г;
  • цукор — 75 г;
  • соняшникова олія — 30 мл;
  • томатна паста — 280 г;
  • оцет — 75 мл.
рецепт аджики без помідорів
Приготування аджики. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Болгарський перець очистити від насіння та пропустити через м’ясорубку.
  2. Гострий перець, часник і зелень подрібнити окремо.
  3. Насіння гострого перцю можна залишити для більшої гостроти.
  4. До солодкого перцю додати томатну пасту, сіль, цукор та олію.
  5. Перемішати, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Додати часник, зелень і гострий перець. Варити ще 10 хвилин.
  7. Додати оцет, перемішати та відразу зняти з вогню.
  8. Гарячу аджику розкласти у стерилізовані банки й герметично закрити.

Після охолодження смак стане м’якшим, а консистенція — густішою. Зберігати заготовку у прохолодному темному місці.

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консервація рецепт аджика солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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