Аджика без помідорів: густа, гостра та насичена

Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля сподобається любителям яскравих гострих соусів. Томатна паста робить аджику густою, а поєднання часнику, зелені та перцю додає їй насиченого смаку. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 5 баночок по 0,5 л.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 2 кг;

гострий перець — 5–6 шт.;

часник — 250 г;

петрушка та кріп — 60 г;

сіль — 25 г;

цукор — 75 г;

соняшникова олія — 30 мл;

томатна паста — 280 г;

оцет — 75 мл.

Приготування аджики. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Болгарський перець очистити від насіння та пропустити через м’ясорубку. Гострий перець, часник і зелень подрібнити окремо. Насіння гострого перцю можна залишити для більшої гостроти. До солодкого перцю додати томатну пасту, сіль, цукор та олію. Перемішати, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Додати часник, зелень і гострий перець. Варити ще 10 хвилин. Додати оцет, перемішати та відразу зняти з вогню. Гарячу аджику розкласти у стерилізовані банки й герметично закрити.

Після охолодження смак стане м’якшим, а консистенція — густішою. Зберігати заготовку у прохолодному темному місці.

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