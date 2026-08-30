Аджика без помідорів: густа, гостра та насичена

Обережно, найсмачніша аджика на зиму: рецепт без помідорів
Ця заготівля сподобається любителям яскравих гострих соусів. Томатна паста робить аджику густою, а поєднання часнику, зелені та перцю додає їй насиченого смаку. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 5 баночок по 0,5 л.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2 кг;
- гострий перець — 5–6 шт.;
- часник — 250 г;
- петрушка та кріп — 60 г;
- сіль — 25 г;
- цукор — 75 г;
- соняшникова олія — 30 мл;
- томатна паста — 280 г;
- оцет — 75 мл.
Спосіб приготування
- Болгарський перець очистити від насіння та пропустити через м’ясорубку.
- Гострий перець, часник і зелень подрібнити окремо.
- Насіння гострого перцю можна залишити для більшої гостроти.
- До солодкого перцю додати томатну пасту, сіль, цукор та олію.
- Перемішати, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати часник, зелень і гострий перець. Варити ще 10 хвилин.
- Додати оцет, перемішати та відразу зняти з вогню.
- Гарячу аджику розкласти у стерилізовані банки й герметично закрити.
Після охолодження смак стане м’якшим, а консистенція — густішою. Зберігати заготовку у прохолодному темному місці.
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