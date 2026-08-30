Аджика без помидоров: густая, острая и насыщенная

Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка понравится любителям ярких острых соусов. Томатная паста придает аджике густоту, а сочетание чеснока, зелени и перца придает ей насыщенный вкус. Из указанного количества продуктов получается около 5 баночек по 0,5 л.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

болгарский перец — 2 кг;

острый перец — 5–6 шт.;

чеснок — 250 г;

петрушка и укроп — 60 г;

соль — 25 г;

сахар — 75 г;

подсолнечное масло — 30 мл;

томатная паста — 280 г;

уксус — 75 мл.

Приготовление аджики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Болгарский перец очистить от семян и пропустить через мясорубку. Острый перец, чеснок и зелень измельчить отдельно. Семена острого перца можно оставить для большей остроты. К сладкому перцу добавить томатную пасту, соль, сахар и растительное масло. Перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут, периодически помешивая. Добавить чеснок, зелень и острый перец. Варить еще 10 минут. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня. Горячую аджику разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.

После остывания вкус станет мягче, а консистенция — гуще. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Читайте также:

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.