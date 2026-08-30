Аджика без помидоров: густая, острая и насыщенная

Осторожно, самая вкусная аджика на зиму: рецепт без помидоров
Эта заготовка понравится любителям ярких острых соусов. Томатная паста придает аджике густоту, а сочетание чеснока, зелени и перца придает ей насыщенный вкус. Из указанного количества продуктов получается около 5 баночек по 0,5 л.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- болгарский перец — 2 кг;
- острый перец — 5–6 шт.;
- чеснок — 250 г;
- петрушка и укроп — 60 г;
- соль — 25 г;
- сахар — 75 г;
- подсолнечное масло — 30 мл;
- томатная паста — 280 г;
- уксус — 75 мл.
Способ приготовления
- Болгарский перец очистить от семян и пропустить через мясорубку.
- Острый перец, чеснок и зелень измельчить отдельно.
- Семена острого перца можно оставить для большей остроты.
- К сладкому перцу добавить томатную пасту, соль, сахар и растительное масло.
- Перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут, периодически помешивая.
- Добавить чеснок, зелень и острый перец. Варить еще 10 минут.
- Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня.
- Горячую аджику разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
После остывания вкус станет мягче, а консистенция — гуще. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.
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