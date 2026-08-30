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Главная Вкус Осторожно, самая вкусная аджика на зиму: рецепт без помидоров

Осторожно, самая вкусная аджика на зиму: рецепт без помидоров

Ua ru
30 августа 2026 01:04
Аджика без помидоров: густая, острая и насыщенная
Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка понравится любителям ярких острых соусов. Томатная паста придает аджике густоту, а сочетание чеснока, зелени и перца придает ей насыщенный вкус. Из указанного количества продуктов получается около 5 баночек по 0,5 л.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 2 кг;
  • острый перец — 5–6 шт.;
  • чеснок — 250 г;
  • петрушка и укроп — 60 г;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 75 г;
  • подсолнечное масло — 30 мл;
  • томатная паста — 280 г;
  • уксус — 75 мл.
рецепт аджики без помідорів
Приготовление аджики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Болгарский перец очистить от семян и пропустить через мясорубку.
  2. Острый перец, чеснок и зелень измельчить отдельно.
  3. Семена острого перца можно оставить для большей остроты.
  4. К сладкому перцу добавить томатную пасту, соль, сахар и растительное масло.
  5. Перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут, периодически помешивая.
  6. Добавить чеснок, зелень и острый перец. Варить еще 10 минут.
  7. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня.
  8. Горячую аджику разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.

После остывания вкус станет мягче, а консистенция — гуще. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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