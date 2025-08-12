Відео
Огірки по-болгарськи на зиму — всі хочуть цей ідеальний рецепт

12 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки по-болгарськи на зиму — простий рецепт маринування з насиченим смаком
Огірки по-болгарськи. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці огірки по-болгарськи виходять ароматними, хрумкими та з легкою пряною ноткою. Готуються дуже просто й швидко, а зберігатися можуть навіть при кімнатній температурі. Це ідеальний рецепт, щоб доповнити зимові запаси смачними консерваціями.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 1 л.):

  • огірки — скільки вміститься в банку;
  • морква — кілька кружечків;
  • цибуля — кілька кілець;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець духмяний горошком — 5 шт.;
  • перець чорний горошком — 6 шт.;
  • гвоздика — 1 шт. (за бажанням).

Маринад на 1 л води:

  • сіль — 4 ч. л.;
  • цукор — 8 ч. л.;
  • оцет 9% — 8 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки вибрати невеликі або середнього розміру. Залити холодною водою на 4 години, щоб після маринування вони залишилися хрумкими. Потім підрізати з обох боків. Банки добре вимити, висушити, кришки прокип’ятити.

мариновані огірки на зиму
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На дно кожної банки викласти кілька кружечків моркви та трохи цибулі кільцями. Додати лавровий лист, духмяний та чорний перець, за бажанням — гвоздику. Щільно укласти огірки.

огірки по-болгарськи на зиму
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати маринад: у каструлю налити воду, додати сіль, цукор, розмішати та влити оцет. Довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. Гарячим маринадом залити банки до верху, накрити стерильними кришками.

смачні мариновані огірки на зиму
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити банки у велику каструлю з рушником на дні, залити теплою водою. Стерилізувати після закипання 6 хвилин. Потім закрутити кришки, перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Такі огірки чудово зберігаються при кімнатній температурі та мають насичений, ароматний смак.

