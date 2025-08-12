Огірки по-болгарськи на зиму — простий рецепт маринування з насиченим смаком

Огірки по-болгарськи на зиму — всі хочуть цей ідеальний рецепт
Ці огірки по-болгарськи виходять ароматними, хрумкими та з легкою пряною ноткою. Готуються дуже просто й швидко, а зберігатися можуть навіть при кімнатній температурі. Це ідеальний рецепт, щоб доповнити зимові запаси смачними консерваціями.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (на банку 1 л.):
- огірки — скільки вміститься в банку;
- морква — кілька кружечків;
- цибуля — кілька кілець;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець духмяний горошком — 5 шт.;
- перець чорний горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт. (за бажанням).
Маринад на 1 л води:
- сіль — 4 ч. л.;
- цукор — 8 ч. л.;
- оцет 9% — 8 ст. л.
Спосіб приготування
Огірки вибрати невеликі або середнього розміру. Залити холодною водою на 4 години, щоб після маринування вони залишилися хрумкими. Потім підрізати з обох боків. Банки добре вимити, висушити, кришки прокип’ятити.
На дно кожної банки викласти кілька кружечків моркви та трохи цибулі кільцями. Додати лавровий лист, духмяний та чорний перець, за бажанням — гвоздику. Щільно укласти огірки.
Приготувати маринад: у каструлю налити воду, додати сіль, цукор, розмішати та влити оцет. Довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. Гарячим маринадом залити банки до верху, накрити стерильними кришками.
Поставити банки у велику каструлю з рушником на дні, залити теплою водою. Стерилізувати після закипання 6 хвилин. Потім закрутити кришки, перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Такі огірки чудово зберігаються при кімнатній температурі та мають насичений, ароматний смак.
