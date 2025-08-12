Огурцы по-болгарски на зиму — простой рецепт маринования с насыщенным вкусом

Огурцы по-болгарски. Фото: gospodynka.com.ua

Эти огурцы по-болгарски получаются ароматными, хрустящими и с легкой пряной ноткой. Готовятся очень просто и быстро, а храниться могут даже при комнатной температуре. Это идеальный рецепт, чтобы дополнить зимние запасы вкусными консервациями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на банку 1 л.):

огурцы — сколько поместится в банку;

морковь — несколько кружочков;

лук — несколько колец;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый горошком — 5 шт.;

перец черный горошком — 6 шт.;

гвоздика — 1 шт. (по желанию).

Маринад на 1 л воды:

соль — 4 ч. л.;

сахар — 8 ч. л.;

уксус 9% — 8 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы выбрать небольшие или среднего размера. Залить холодной водой на 4 часа, чтобы после маринования они остались хрустящими. Затем подрезать с обеих сторон. Банки хорошо вымыть, высушить, крышки прокипятить.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На дно каждой банки выложить несколько кружочков моркови и немного лука кольцами. Добавить лавровый лист, душистый и черный перец, по желанию — гвоздику. Плотно уложить огурцы.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить маринад: в кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, размешать и влить уксус. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Горячим маринадом залить банки до верха, накрыть стерильными крышками.

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой. Стерилизовать после закипания 6 минут. Затем закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Такие огурцы прекрасно хранятся при комнатной температуре и имеют насыщенный, ароматный вкус.

