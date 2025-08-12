Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Огурцы по-болгарски на зиму — все хотят этот идеальный рецепт arrow

Огурцы по-болгарски на зиму — все хотят этот идеальный рецепт

12 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Огурцы по-болгарски на зиму — простой рецепт маринования с насыщенным вкусом
Огурцы по-болгарски. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти огурцы по-болгарски получаются ароматными, хрустящими и с легкой пряной ноткой. Готовятся очень просто и быстро, а храниться могут даже при комнатной температуре. Это идеальный рецепт, чтобы дополнить зимние запасы вкусными консервациями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится (на банку 1 л.):

  • огурцы — сколько поместится в банку;
  • морковь — несколько кружочков;
  • лук — несколько колец;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец душистый горошком — 5 шт.;
  • перец черный горошком — 6 шт.;
  • гвоздика — 1 шт. (по желанию).

Маринад на 1 л воды:

  • соль — 4 ч. л.;
  • сахар — 8 ч. л.;
  • уксус 9% — 8 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы выбрать небольшие или среднего размера. Залить холодной водой на 4 часа, чтобы после маринования они остались хрустящими. Затем подрезать с обеих сторон. Банки хорошо вымыть, высушить, крышки прокипятить.

мариновані огірки на зиму
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На дно каждой банки выложить несколько кружочков моркови и немного лука кольцами. Добавить лавровый лист, душистый и черный перец, по желанию — гвоздику. Плотно уложить огурцы.

огірки по-болгарськи на зиму
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить маринад: в кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, размешать и влить уксус. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Горячим маринадом залить банки до верха, накрыть стерильными крышками.

смачні мариновані огірки на зиму
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой. Стерилизовать после закипания 6 минут. Затем закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Такие огурцы прекрасно хранятся при комнатной температуре и имеют насыщенный, ароматный вкус.

Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.

консервация рецепт малосольные огурцы маринованные огурцы заготовка на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации