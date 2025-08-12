Огурцы по-болгарски на зиму — простой рецепт маринования с насыщенным вкусом

Огурцы по-болгарски на зиму — все хотят этот идеальный рецепт
Эти огурцы по-болгарски получаются ароматными, хрустящими и с легкой пряной ноткой. Готовятся очень просто и быстро, а храниться могут даже при комнатной температуре. Это идеальный рецепт, чтобы дополнить зимние запасы вкусными консервациями.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (на банку 1 л.):
- огурцы — сколько поместится в банку;
- морковь — несколько кружочков;
- лук — несколько колец;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый горошком — 5 шт.;
- перец черный горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт. (по желанию).
Маринад на 1 л воды:
- соль — 4 ч. л.;
- сахар — 8 ч. л.;
- уксус 9% — 8 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы выбрать небольшие или среднего размера. Залить холодной водой на 4 часа, чтобы после маринования они остались хрустящими. Затем подрезать с обеих сторон. Банки хорошо вымыть, высушить, крышки прокипятить.
На дно каждой банки выложить несколько кружочков моркови и немного лука кольцами. Добавить лавровый лист, душистый и черный перец, по желанию — гвоздику. Плотно уложить огурцы.
Приготовить маринад: в кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, размешать и влить уксус. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Горячим маринадом залить банки до верха, накрыть стерильными крышками.
Поставить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой. Стерилизовать после закипания 6 минут. Затем закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Такие огурцы прекрасно хранятся при комнатной температуре и имеют насыщенный, ароматный вкус.
