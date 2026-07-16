Огірки з кетчупом чилі на зиму: хрусткий рецепт домашньої консервації

Огірки з кетчупом чилі. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити домашні заготовки, обов'язково спробуйте огірки з кетчупом чилі. Вони мають приємний кисло-солодкий смак із легкою гостротою, залишаються хрусткими та чудово смакують до картоплі чи м'яса. Рецепт простий, а результат завжди вдалий.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

вода — 2,5 л;

кетчуп чилі — 12 ст. л.;

цукор — 180 г;

сіль — 75 г;

оцет 9% — 200 мл;

лавровий лист — 6 шт.;

часник — 6 зубчиків;

парасольки кропу — 6 шт.;

духмяний перець — 6 горошин;

чорний перець — 12 горошин.

Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре помити, залити холодною водою на 2–3 години, після чого ще раз промити та обрізати кінчики. Банки простерилізувати, кришки прокип'ятити. На дно кожної банки покласти лавровий лист, часник, парасольку кропу, духмяний і чорний перець. Щільно наповнити банки огірками. Для маринаду змішати воду, кетчуп чилі, сіль і цукор, довести до кипіння та проварити 2 хвилини. Додати оцет, перемішати й одразу зняти з вогню. Залити огірки гарячим маринадом до самого верху. Банки поставити в каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до плічок і стерилізувати 15 хвилин після закипання. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 літрових банок.

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