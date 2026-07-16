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Главная Вкус Огурцы с чили-кетчупом "От Вали": проверенный домашний рецепт

Огурцы с чили-кетчупом "От Вали": проверенный домашний рецепт

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 14:44
Огурцы с чили-кетчупом на зиму: рецепт хрустящей домашней консервации
Огурцы с чили-кетчупом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить домашние заготовки, обязательно попробуйте огурцы с кетчупом чили. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус с легкой остротой, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с картофелем или мясом. Рецепт простой, а результат всегда удачный.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 кг;
  • вода — 2,5 л;
  • кетчуп чили — 12 ст. л.;
  • сахар — 180 г;
  • соль — 75 г;
  • уксус 9% — 200 мл;
  • лавровый лист — 6 шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • зонтики укропа — 6 шт.;
  • душистый перец — 6 горошин;
  • чёрный перец — 12 горошин.
рецепт маринованих огірків з кетчупом
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и обрезать кончики. Банки простерилизовать, крышки прокипятить.
  2. На дно каждой банки положить лавровый лист, чеснок, зонтик укропа, душистый и черный перец. Плотно наполнить банки огурцами.
  3. Для маринада смешать воду, кетчуп чили, соль и сахар, довести до кипения и проварить 2 минуты.
  4. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня.
  5. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха.
  6. Банки поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить тёплой водой до плеч и стерилизовать 15 минут после закипания.
  7. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
  8. Хранить в прохладном тёмном месте. Из этого количества ингредиентов получается примерно 6 литровых банок.

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рецепт маринованные огурцы заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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