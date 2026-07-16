Огурцы с чили-кетчупом на зиму: рецепт хрустящей домашней консервации

Огурцы с чили-кетчупом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить домашние заготовки, обязательно попробуйте огурцы с кетчупом чили. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус с легкой остротой, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с картофелем или мясом. Рецепт простой, а результат всегда удачный.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

вода — 2,5 л;

кетчуп чили — 12 ст. л.;

сахар — 180 г;

соль — 75 г;

уксус 9% — 200 мл;

лавровый лист — 6 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

зонтики укропа — 6 шт.;

душистый перец — 6 горошин;

чёрный перец — 12 горошин.

Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и обрезать кончики. Банки простерилизовать, крышки прокипятить. На дно каждой банки положить лавровый лист, чеснок, зонтик укропа, душистый и черный перец. Плотно наполнить банки огурцами. Для маринада смешать воду, кетчуп чили, соль и сахар, довести до кипения и проварить 2 минуты. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха. Банки поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить тёплой водой до плеч и стерилизовать 15 минут после закипания. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте. Из этого количества ингредиентов получается примерно 6 литровых банок.

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