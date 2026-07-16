Огурцы с чили-кетчупом на зиму: рецепт хрустящей домашней консервации

Огурцы с чили-кетчупом "От Вали": проверенный домашний рецепт
Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 14:44
Огурцы с чили-кетчупом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется разнообразить домашние заготовки, обязательно попробуйте огурцы с кетчупом чили. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус с легкой остротой, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с картофелем или мясом. Рецепт простой, а результат всегда удачный.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- вода — 2,5 л;
- кетчуп чили — 12 ст. л.;
- сахар — 180 г;
- соль — 75 г;
- уксус 9% — 200 мл;
- лавровый лист — 6 шт.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- зонтики укропа — 6 шт.;
- душистый перец — 6 горошин;
- чёрный перец — 12 горошин.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и обрезать кончики. Банки простерилизовать, крышки прокипятить.
- На дно каждой банки положить лавровый лист, чеснок, зонтик укропа, душистый и черный перец. Плотно наполнить банки огурцами.
- Для маринада смешать воду, кетчуп чили, соль и сахар, довести до кипения и проварить 2 минуты.
- Добавить уксус, перемешать и сразу снять с огня.
- Залить огурцы горячим маринадом до самого верха.
- Банки поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить тёплой водой до плеч и стерилизовать 15 минут после закипания.
- Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить в прохладном тёмном месте. Из этого количества ингредиентов получается примерно 6 литровых банок.
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