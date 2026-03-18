Осетинський пиріг з картоплею: довго не черствіє, кращий перевірений рецепт
Осетинські пироги славляться своєю ніжною текстурою та насиченим смаком. Цей рецепт дозволяє приготувати м’яку і ароматну випічку, яка довго не черствіє. Поєднання картоплі та сиру створює ідеально збалансовану начинку. Такий пиріг стане справжньою родзинкою домашнього меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 300 г;
- молоко — 300 г;
- дріжджі — 30 г свіжих або 11 г сухих;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 750–800 г;
- олія — 3 ст. л.
Для начинки:
- картопля — 350 г;
- сир — 350 г;
- сіль — за смаком;
- вершкове масло — 20 г;
- молоко — 50 мл.
Спосіб приготування
- У тепле молоко з водою додати дріжджі, цукор і трохи борошна, перемішати та залишити на 10–15 хвилин.
- Потім додати сіль, олію і поступово додати решту борошна, замісити м’яке тісто.
- Залишити підходити приблизно на 1 годину.
- Картоплю відварити, зробити пюре, додати вершкове масло, молоко, сіль і натертий сир, перемішати до однорідності.
- Тісто поділити на частини, кожну розкачати, викласти начинку, зібрати краї та сформувати плаский пиріг.
- Випікати при 200 °C приблизно 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.
- Гарячі пироги змастити вершковим маслом.
