Осетинський пиріг з картоплею: довго не черствіє, кращий перевірений рецепт

Осетинський пиріг з картоплею: довго не черствіє, кращий перевірений рецепт

Дата публікації: 18 березня 2026 01:04
Осетинський пиріг з картоплею: довго не черствіє, кращий перевірений рецепт
Осетинський пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинські пироги славляться своєю ніжною текстурою та насиченим смаком. Цей рецепт дозволяє приготувати м’яку і ароматну випічку, яка довго не черствіє. Поєднання картоплі та сиру створює ідеально збалансовану начинку. Такий пиріг стане справжньою родзинкою домашнього меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода — 300 г;
  • молоко — 300 г;
  • дріжджі — 30 г свіжих або 11 г сухих;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 750–800 г;
  • олія — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картопля — 350 г;
  • сир — 350 г;
  • сіль — за смаком;
  • вершкове масло — 20 г;
  • молоко — 50 мл.
рецепт осетинських пирогів
Пиріг з начинкою. 
Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У тепле молоко з водою додати дріжджі, цукор і трохи борошна, перемішати та залишити на 10–15 хвилин. 
  2. Потім додати сіль, олію і поступово додати решту борошна, замісити м’яке тісто.
  3. Залишити підходити приблизно на 1 годину.
  4. Картоплю відварити, зробити пюре, додати вершкове масло, молоко, сіль і натертий сир, перемішати до однорідності.
  5. Тісто поділити на частини, кожну розкачати, викласти начинку, зібрати краї та сформувати плаский пиріг.
  6. Випікати при 200 °C приблизно 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.
  7. Гарячі пироги змастити вершковим маслом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
