Осетинський пиріг з картоплею: довго не черствіє, кращий перевірений рецепт

Осетинський пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинські пироги славляться своєю ніжною текстурою та насиченим смаком. Цей рецепт дозволяє приготувати м’яку і ароматну випічку, яка довго не черствіє. Поєднання картоплі та сиру створює ідеально збалансовану начинку. Такий пиріг стане справжньою родзинкою домашнього меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 300 г;

молоко — 300 г;

дріжджі — 30 г свіжих або 11 г сухих;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 750–800 г;

олія — 3 ст. л.

Для начинки:

картопля — 350 г;

сир — 350 г;

сіль — за смаком;

вершкове масло — 20 г;

молоко — 50 мл.

Пиріг з начинкою.

Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У тепле молоко з водою додати дріжджі, цукор і трохи борошна, перемішати та залишити на 10–15 хвилин. Потім додати сіль, олію і поступово додати решту борошна, замісити м’яке тісто. Залишити підходити приблизно на 1 годину. Картоплю відварити, зробити пюре, додати вершкове масло, молоко, сіль і натертий сир, перемішати до однорідності. Тісто поділити на частини, кожну розкачати, викласти начинку, зібрати краї та сформувати плаский пиріг. Випікати при 200 °C приблизно 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Гарячі пироги змастити вершковим маслом.

