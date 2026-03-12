Пісний яворівський пиріг — рецепт приготування з картоплею та гречкою

Яворівський пиріг без яєць, молока та масла — смачний та ситний
Яворівський пиріг — одна з найвідоміших традиційних страв української кухні. У пісному варіанті він готується без яєць, молока та вершкового масла, але залишається надзвичайно смачним і поживним. Поєднання картоплі, гречки та обсмаженої цибулі створює ароматну і ситну начинку, а дріжджове тісто робить пиріг м’яким і ніжним. Такий рецепт чудово підходить для пісного меню або просто для домашньої вечері.
Вам знадобиться:
- борошно — 380 г;
- вода тепла — 240 мл.;
- дріжджі пресовані — 15 г або дріжджі сухі — 5–6 г;
- олія — 3 ст. л.;
- олія — 1 ст. л. для роботи з тістом;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- куркума — 0,2 ч. л.
Для начинки:
- картопля очищена — 750 г;
- гречка суха — 150 г;
- вода — 300 мл для варіння гречки;
- цибуля — 2–3 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- зелень — за бажанням;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Для змащування:
- олія — 1 ст. л.;
- вода гаряча — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Дріжджі розтерти з цукром і залишити на кілька хвилин, щоб вони почали працювати. Додати теплу воду, олію, сіль та куркуму, добре перемішати. Борошно просіяти у велику миску. Поступово додати рідку суміш і замісити м’яке еластичне тісто.
Робочу поверхню змастити невеликою кількістю олії. Перекласти тісто, сформувати кульку та викласти у миску, змащену олією. Накрити рушником і залишити у теплому місці приблизно на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об’ємі.
Гречку добре промити та відварити у воді у співвідношенні 1:2 до готовності, щоб крупа залишилася розсипчастою. Картоплю відварити до м’якості, злити воду і трохи підсушити. Потовкти до однорідного пюре.
Цибулю нарізати дрібними кубиками і обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати подрібнений часник, за бажанням зелень, сіль і чорний перець. З’єднати картопляне пюре, відварену гречку та обсмажену цибулю. Добре перемішати. Начинка повинна бути теплою, але не гарячою. Тісто розкачати у великий пласт. У центр викласти підготовлену начинку. Краї тіста підняти до середини і щільно защипнути, формуючи круглий пиріг.
Викласти заготовку у форму діаметром приблизно 28 см. Залишити на 20 хвилин для підйому. Перед випіканням проколоти верх виделкою у кількох місцях, щоб під час приготування виходила пара. Змішати олію з гарячою водою і змастити цією сумішшю поверхню пирога. Випікати у духовці спочатку 10 хвилин при температурі 180°C, потім зменшити температуру до 170°C і готувати ще приблизно 40 хвилин. Готовий пиріг повинен легко відставати від стінок форми та мати рум’яну скоринку.
